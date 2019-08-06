الامارات | 5 ملايين مصدر رقمي يتيحها «مركز الإمارات للدراسات» مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين مصدر رقمي يتيحها «مركز الإمارات للدراسات» مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة ذكرى تولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم بأبوظبي في السادس من أغسطس 1966، قرر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابتداءً من اليوم «السادس من أغسطس 2019»، إطلاق محتوى رقمي مجاني لمكتبة اتحاد الإمارات التابعة للمركز، يضم أكثر من خمسة ملايين مصدر رقمي في مجالات العلوم والمعرفة والفنون والآداب.

وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي: «حظي التعليم بمكانة كبرى في فكر الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ومنهجه؛ فسخر كل السبل لدعمه وتطويره، ووفر له إمكانات هائلة، إذ كان يهدف إلى بناء الإنسان الإماراتي على أسس علمية منهجية، تتيح له المشاركة في مسيرة التنمية الحضارية للدولة. كما حث الشيخ زايد على الاهتمام بالكتاب، وأكد أهميته في بناء أفراد المجتمع، وتوسيع آفاقهم؛ حيث قال، طيب الله ثراه: (الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة والمعرفة والآداب والفنون، وإن الأمم لا تُقاس بثرواتها المادية وحدها، وإنما تُقاس بأصالتها الحضارية؛ والكتاب هو أساس هذه الأصالة، والعامل الرئيس على تأكيدها)».

وأضاف السويدي، بمناسبة إطلاق خدمة الوصول إلى المحتوى الرقمي الخاص بمكتبة اتحاد الإمارات: «شغفنا بإيصال المعرفة ليست له حدود، وستكون جميع خدمات الوصول إلى المحتوى الرقمي متاحة للجميع من دون مقابل مادي؛ إيماناً منا بدور المكتبات في نشر العلم والمعرفة وتحصين المجتمعات وتوفير المصادر والمراجع العلمية لجميع أفراد المجتمع، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، للتغلب على تحديات المكان والزمان، التي تواجه طلاب العلم والباحثين».