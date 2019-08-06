الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من «واتس أب» أثناء القيادة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من «واتس أب» أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة المراسلة أثناء القيادة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي، منها برنامج «واتس أب»، الأكثر استخداماً، مؤكدة أن إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة أو إرسال رسالة نصية خلال القيادة يصرف السائق عن الانتباه ويتسبب في وقوع حوادث جسيمة.

ودعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى التركيز والانتباه وعدم استخدام الهاتف لأنه يشتت الذهن أثناء القيادة، ما يؤدي إلى تأخر ردة الفعل في التعامل مع مفاجآت الطريق والتسبب في الانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير وتجاوز الإشارة الضوئية.

في السياق ذاته حثت شرطة أبوظبي المشاة على الانتباه وعدم الانشغال بالهاتف أثناء عبور الطريق تفادياً لتعرضهم لحوادث الدهس، داعية السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وشددت على أنه لا تهاون في مخالفة انشغال السائقين بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة، وتطبيق البند (32) بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم (178) لسنة 2017، الذي ينص على أن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف أو بأي صورة كانت، مخالفتها غرامة 800 درهم و4 نقاط مرورية.

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وحرصت شرطة أبوظبي على توفير الإمكانات والأنظمة المرورية المتطورة في مجال المراقبة المرورية بما يسهم في الالتزام بقانون السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وتواصل شرطة أبوظبي جهودها في رفع مستوى الوعي لدى السائقين، للحد من استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة والانتباه ومراقبة الطريق بكل الحواس، إذ إن إجراء مكالمة هاتفية أو استلام مكالمة أو رسالة نصية خلال القيادة يصرف السائق عن الانتباه والانحراف بين مسارب الطريق وإبطاء سرعة المركبة وتعطيل حركة السير والمرور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وارتكاب العديد من المخالفات التي تؤدي إلى الحوادث المرورية.

تقنيات حديثة

أوصت ورشة مرورية نظمتها شرطة أبوظبي بالتعاون مع النيابة العامة، أخيراً، بضرورة استخدام التقنيات الحديثة لضبط مخالفات الهاتف وتحديد أسباب الحوادث الناتجة عن الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف.

• 800 درهم و4 نقاط مرورية عقوبة مخالفة انشغال السائق بغير الطريق.