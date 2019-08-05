حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 400 سجين بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 400 نزيل ونزيلة، من مختلف الجنسيات في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة، والسلوك، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
بهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين، والتي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة.
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وأعرب عن أمله بأن تكون هذه المكرمة باعثة على الخير في نفوس المفرج عنهم، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه، واستقراره من خلال التزامهم بالرشد، والاستقامة في حياتهم المقبلة.
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