الامارات | 50 ألف مستفيد من برامج مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية هذا العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف مستفيد من برامج مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تجاوز عدد المستفيدين من البرامج التي نفذها خلال النصف الأول من العام الجاري حاجز الـ 50 ألف مستفيد، محققاً زيادة قدرها 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد أنشطة المركز خلال النصف الأول من العام بنسبة 18%، ليصل إجمالي عدد أنشطة المركز إلى ألف و854 نشاط وفعالية، تنوعت بين محاضرات ودروس ودورات وورش عمل.

وقال في بيان صحافي اليوم إنه على مستوى الخدمات المقدمة للمسلمين الجدد، وفر المركز 180 خدمة رعاية للمسلمين الجدد، الذين ارتفع عددهم خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ليصل إلى ألف و908 شخص، مشيرة إلى أن هذه الخدمات شملت تقديم الدعم بمختلف أنواعه، الاجتماعي والتوعوي والديني، فضلاً عن تعريف المسلمين الجدد بمبادئ الإسلام السمحة، وقيم التسامح والتعايش المشترك التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

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وأكدت مديرة إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، هند لوتاه أن مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس دأب إدارة المركز على العمل لنشر الثقافة الإسلامية، وإيصال خطابها الحضاري لمختلف فئات المجتمع، لافتة إلى أن المركز يعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم برامج وفعاليات متنوعة، تعزز التواصل الحضاري بين مختلف الجنسيات، وتوفر المعرفة الوافية حول غنى وثراء الثقافة الإسلامية لكافة الفئات المستهدفة.

وشملت البرامج التي نظمها المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري عقد 31 محاضرة، وتنظيم سبع ورش عمل وتنفيذ 183 دورة للمعلمين والمعلمين المتعاونين، وألف و633 درس ديني للمعلمين والمعلمين المتعاونين، وتعاون المركز مع 121 جهة حكومية وخاصة لتنفيذ هذه البرامج.

وبلغ عدد الاستفسارات الواردة للمركز في خلال النصف الأول من العام الجاري 612 استفساراً، منها 60 إستفسار عبر قنوات التواصل الإجتماعي، و10 استفسارات عبر البريد الإلكتروني للمركز، و432 استفسار تم تقديمها عبر الحضور الشخصي لطالبي الخدمة، في حين ورد 110 استفسار عبر خدمة الهاتف.