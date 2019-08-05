أبرز 7 نشاطات في عطلة نهاية الأسبوع في دبي!

دبي - بواسطة محمد فارس عيد مبارك! الكثير من الفعاليات الرائعة بانتظار الجميع في دبي خلال عُطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. استعدّ لمشاهدة أروع عروض الألعاب الناريّة وتذوّق أشهى مذاقات الشوكولاتة والاستمتاع بالعروض الترفيهيّة وغير ذلك الكثير. إليك أبرز سبعة أنشطة خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

أجواء العيد في كل مكان © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

من المتوقّع أن يصادف عيد الأضحى في 11 أغسطس، حيث ستحتفل دبي بهذه المناسبة بالكثير من المرح. شاهد العروض المتنقّلة التي تستضيفها مراكز التسوّق مثل ابن بطوطةمول وسيتي سنتر ديرة، والتي تتضمّن عروض السيرك والمواكب الترفيهيّة وغيرها. في المساء، توجّه إلى دبي فستيفال سيتي مول لمشاهدة عروض الألعاب الناريّة التي تُقام مع عرض "تخيّل" الذي يجمع بين الماء والتكنولوجيا والليزر. اكتشف المزيد حول عروض الألعاب الناريّة في العيد من خلال هذا الرابط.

التاريخ: 11 -12 أغسطس

المكان: كل أنحاء المدينة

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مذاقات ومرح في السركال أفنيو © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

لا شكّ في أن الحلويات هي من أجمل الأشياء خلال العيد. توجّه إلى السركال أفنيو حيث يقدّم مصنع "ميرزام" المختص بصناعة الشوكولاتة فرصة تذوّق الشوكولاتة والقهوة مجاناً أيام الأربعاء والجمعة والسبت حتى نهاية الشهر. إنها تجربة رائعة لعشّاق القهوة حيث يمكنهم المشاركة في حصص صناعة القهوة، فيما يستمتع محبو الشوكولاتة بأروع المذاقات.

التاريخ: 7 و9 و10 أغسطس

المكان" "ميرزام تشوكليت"، السركال أفنيو

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عروض أغسطس من "ذا لافتر فاكتوري" © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

تعود عروض "ذا لافتر فاكتوري"، المنصّة الكوميديّة الأقدم في دبي، مع مجموعة من نجوم الكوميديا المُميّزين خلال عُطلة نهاية الأسبوع. شاهد "رو كامبل"، و"سكوت بينيت"، و"دايف فولتون" في "موفنبيك جي بي آر"، و"جراند ميلينيوم" يومي الخميس والجمعة. يتميّز هؤلاء الكوميديون بمشاركاتهم في برامج تلفزيونيّة شهيرة وفي العديد من العروض الناجحة.

التاريخ: 8 و9 أغسطس

المكان: "موفنبيك جي بي آر"، و"جراند ميلينيوم"

مهرجان أفلام القطط في سينما عقيل © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

إذا كنت من عشّاق القطط، تقدّم لك سينما عقيل برنامجاً مُخصّصاً لأفلام القطط. استمتع بفيديوهات وتسجيلات رائعة للقطط لمُدّة 70 دقيقة، أو شاهد فيلم الرسوم المتحركة "إي كاتإن باريس" حول القطّ "دينو". يمكنك أيضاً مشاهدة فيلم "ذا كات ريتورنز" للمخرج الياباني "هيرويوكي موريتا"، الحائز على جوائز "أكاديمي أووردز"، أو فيلم "رنت إي كات" لـ "ناوكو أوجيمامي" والذي يتناول موضوع الوحدة.

التاريخ: حتى 10 أغسطس

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المكان: سينما عقيل، السركال أفنيو

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معرض ضياء العزاوي © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

يشارف معرض الفنان العراقي ضياء عزاوي في غاليري "ميم" على الاختتام. تتناول الأعمال المعروضة موضوعات حول موطن الفنان وثقافته التي ساهمت في تشكيل هويته على مرّ الزمن. تتميّز أعماله بطابعها التاريخي وبصور الصحراء والهندسة والجغرافيا والرموز التي تعكس إعجابه بتاريخ العراق. يُعدّ هذا واحداً من معارض السركال أفنيو التي تضمّ أيضاً "إكزتفروم ذا أنترنس"، و"إكسترا موروس".

التاريخ: حتى 31 أغسطس

المكان غاليري ميم،السركال أفنيو

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عروض صيفيّة في "لا بيرل" © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

يُعد "لا بيرل" من أكثر العروض تميّزاً وإبهاراً في دبي للمخرج العالمي المعروف "فرانكو دراغون". يشارك في هذا العرض 65 فناناً موهوباً على مسرح صُمّم خصّيصاً لهذا الغرض في "الحبتور سيتي". شاهد أروع الحركات البهلوانيّة من ارتفاع 25 متراً، واستفد من عروض الصيف المميزة. اشترِ التذاكر مُسبقاً واحصل على خصم 75% على التذاكر الفضيّة، أو احصل على باقة تشمل حضور العرض والعشاء في مطعم "بي كيو"، أو "نامو"، أو "رابز أند برو" مقابل 384 درهماً فقط.

التاريخ: حتى 31 أغسطس

المكان: الحبتور سيتي

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يوم عائلي في سوق الينابيع © متوفر بواسطة SyndiGate Media Inc.

لا تفوّت زيارة سوق الينابيع خلال عطلة نهاية الأسبوع للتعرّف على سوق "رايب ماركت" الذي يُقام في مساحة داخليّة، ويضمّ مجموعة من العارضين المحليّين والأزياء والهدايا. يُمكنك أيضاً الاستمتاع بأشهى المأكولات الآسيويّة في عدد من المطاعم القريبة مثل "آجيا تانغ"، أو المأكولات العربية في مطعم "زينيا". يمكنك أيضاً التسوّق من مجموعة من العلامات التجارية المعروفة مثل "ذا بودي شوب" و"ألدو"، و"بارفوا"، و"بوم أند ميلو".

التاريخ: طيلة الصيف

المكان: سوق الينابيع

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