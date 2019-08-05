"أعلنت بينكيو نظام البث المدرسي للجيل التالي: "بث إكس-ساين" - إضافة مُلهمة لسلسة اللوحات المسطحة...

–("ايتوس واير")- تغير التكنولوجيا الرقمية من الطريقة التي تتواصل بها المؤسسات، وتتولى بينكيو ريادة هذا التغيير. وتعلن بينكيو، الشركة المعروفة عالميًا بتقديم حلول العرض الاحترافية والشركة رقم 1 في مجال اللوحات المسطحة التفاعلية (بناء على تقارير مؤسسة فيوتشر سورس الصادرة في الربع الأول من عام 2019)، عن إطلاق “بث إكس-ساين”، نظام البث المدرسي القائم على اللوحة المسطحة التفاعلية الجديدة حيث يتيح “بث إكس-ساين” للمعلمين عرض النصوص والصور والملفات والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو على أي لوحة مسطحة تفاعلية من بينكيو في مؤسستك. وتحتفظ بينكيو بمكانتها كعلامة تجارية رائدة للوحات المسطحة التفاعلية في منطقة الشرق الأوسط في الربع الأول من عام 2019. ويمكن للمعلمين باستخدام أحدث نظام للبث للرائد في السوق تقديم محتوى الدرس بفاعلية، ويمكن للمسؤولين عرض الإعلانات، ويمكن للطلاب معاينة ومراجعة المواد الدراسية في فصل واحد أو مجموعة فصول. ويتوفر “بث إكس-ساين” عن طريق تحديثات عبر الأثير "( (OTAوهو نظام قائم على النظام الشبكي للمعلمين لبث الرسائل ببساطة باستخدام أي حاسب آلي أو جوال.

“بث إكس-ساين”: جودة وفعالية البث المدرسي

يمكن لأنظمة العناوين العامة التقليدية بث الصوت فقط، بينما يضم “بث إكس-ساين” الملفات النصية والصوتية وملفات مايكروسوفت أوفيس، بما في ذلك الملفات المحفوظة في خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايـﭫ وون درايـﭫ ودروبوكس ومجلد الشبكة الخاص به. ويتيح “بث إكس-ساين” القائم على النظام الشبكي للمستخدمين جدولة الرسائل أو تقديم المحتوى باستخدام أي حاسب آلي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي. يعد النظام رائعًا بالنسبة للمدارس التي توجد بها مباني متعددة في الحرم المدرسي أو أكثر من حرم واحد، ما يساعد المعلمين في خلق بيئة ذكية للجيل التالي تكون أكثر إنتاجية وكفاءة وتنافسية من استخدام أنظمة الإذاعة الداخلية التقليدية.



يدعم “بث إكس-ساين” وسائط تسليم رسائل وتنسيقات ملفات متعددة

“بث إكس-ساين” مرن للغاية من حيث تنوع وسائط تسليم الرسائل الخاصة به، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للمؤسسات. اثنين من الميزات الهامة هي وسائط البث المًقاطعة والمجدولة.



في الوسائط المُقاطعة، يتم تحميل الرسائل وتسليمها على الفور، بحيث تظهر إما كإعلان صوتي/ فيديو - مفيد لرسائل الأمان - أو لافتة متحركة (كايرون (chyron)) مُركبىة في الرسالة الرئيسية. يعد هذا أمرًا رائعًا للتذكيرات وتغيير الإشعارات، مثل الفصول المُلغاة أو إعادة تخصيص الغرف أو المواعيد النهائية. في الوسائط المجدولة، يتم تحميل المحتوى مُسبقًا للظهور عندما يريد المستخدمون ذلك، حتى إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة.

عن طريق إبراز بث رسائل المجموعة، فإن “بث إكس-ساين” يمنح المستخدمين تحكمًا كبيرًا ليس فقط في وقت ظهور الرسائل، ولكن في مكان ظهورها. يمكن إعداد محتوى الرسائل المتنوع، مثل مقاطع الفيديو التعليمية أو المهام، ودفعها إلى مختلف مجموعات اللوحات المسطحة التفاعلية لبينكيو، سواء أكانت مجموعة واحدة أو مجموعة مُختارة أو جميع المجموعات في الحرم المدرسي أو حتى مجموعة من حرم المدارس. وهذا هو المثالي للرسائل المدرسية المُصممة خصيصًا لسنوات دراسية مختلفة، أو للمعلمين الفرديين لإرسال مجموعة متنوعة من المواد التعليمية المعتمدة على الموضوع والمستوى إلى الفصول الدراسية المختلفة. وتعد وظيفة البث المباشر لـ “بث إكس-ساين” مثالية للفعاليات الخاصة والخطابات التي يلقيها المدير.

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اثنان من خطط البث لتحقيق الحرم المدرسي الذكي

لدى “بث إكس-ساين” خطتي اشتراك: أساسي وممتاز. يدعم نظام “بث إكس-ساين” الأساسي النصوص والصور ومقاطع الفيديو ومقاطع فيديو اليوتيوب البسيطة. يدعم نظام “بث إكس-ساين” الممتاز هذه الأشياء، بالإضافة إلى ملفات مايكروسوفت أوفيس، بما في ذلك تلك الموجودة في خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايـﭫ وون درايـﭫ ومجلد الشبكة الخاص بالمدرسة والبث المباشر. توفر هذه الخطة الأخيرة للمدرسة مرونة في مشاركة مقاطع الفيديو التعليمية، والمهام مع مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات المدعومة أو البث المباشر لأي حدث أو خطاب مدرسي. مع أي من الخطتين، يوفر “بث إكس-ساين” الذي يُعرض بواسطة اللوحة المسطحة التفاعلية لبينكيو للمدارس أداة تواصل قوية ومرنة.

بدأت بعض المدارس الدولية في مناطق مثل مدرسة دونكرست الأمريكية ومدرسة فيرجرين إنترناشيونال والكلية الإنجليزية بدبي بالفعل في استخدام نظام البث للتعاون بشكل أكثر فعالية في الفصول الدراسية. يجد كل من المعلمين والطلاب في هذه المدارس أن دروسهم أكثر إنتاجية وفعالية بعد أن قاموا بإضافة نظام “بث إكس-ساين” الأخير إلى اللوحات المسطحة التفاعلية الخاصة بهم.

حاليًا، يتوفر نظام “بث إكس-ساين” الأساسي كإصدار تجريبي مجاني حتى 30 أكتوبر 2019. بالنسبة لنظام “بث إكس-ساين” الممتاز، ستتوفر تنسيقات ملفات إضافية ودعم الخدمة قريبًا عبر تحديثات عبر الأثير "(Over-the-Air (OTA".