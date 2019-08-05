الأعداء يتحولون إلى أصدقاء مع انطلاق الجزء الثاني من فيلم أنجري بيردز في صالات السينما في الشرق...

حان الوقت الذي انتظره عُشّاق شخصيات 'أنجري بيردز'؛ إذ سيشهد الجزء الثاني من الفيلم تحول الطيور والخنازير من أعداء إلى أصدقاء لمواجهة تهديد مشترك يُحيق بهم والتعاون لإنقاذ عالمهم. وكما هو الحال في الجزء الأول، الذي حقق مبيعات استثنائية في شباك التذاكر، سيتم إطلاق نسخة مدبلجة باللغة العربية إلى جانب النسخة الإنجليزية من الفيلم، تؤدي فيها ريا أبي راشد صوت شخصية ماتيلدا. وكانت شركة 'إمباير إنترتينمنت' قد أعلنت عن موعد طرح الجزء الثاني المرتقب من الفيلم في دور السينما في الشرق الأوسط في 8 أغسطس المقبل.

يشهد فيلم 'ذا أنجري بيردز 2'، الذي أخرجه ثوروب فان أورمان، تطور العداوة بين الطيور والخنازير إلى بعد جديد كلياً، في ظل ظهور خطر جديد يتهدد جزيرتيهم، ما يدفع 'ريد' (جيسون سوديكيس) و'تشاك' (جوش جاد) و'بومب' (داني ماكبرايد) و'مايتي إيجل' (بيتر دينكلاج) إلى اللجوء لخدمات 'سيلفر'، أخت 'تشاك' (رايتشل بلوم) والتعاون مع الخنازير 'ليونارد' (بيل هايدر) ومساعدته 'كورتني' (أوكوافينا) و'غاري' (ستيرلينج براون) الخنزير الخبير بالتكنولوجيا للتوصل إلى هدنة مضطربة والتعاون لإنقاذ مواطنهم. وتتفق الطيور والخنازير على التغاضي عن خلافاتها السابقة والتعاون لمواجهة التهديد المشترك والتحوّل من أعداء إلى أصدقاء للنجاح في هذه المهمة.

وقام جون كوهين بإنتاج النسخة الإنجليزية الفيلم الذي اعتمد على تقنية التحريك الحاسوبي والذي يضم أصوات نخبة من أبرز الممثلين مثل جيسون سوديكيس وجوش جاد وليزلي جونز وبيل هايدر ورايتشل بلوم وأوكوافينا وستيرلينج براون وإيوجينيو ديربز وداني ماكبرايد وبيتر دينكلاج وبيت ديفيدسون وزاك وودز ومايا رودلف وليل ريل هاوري ودوف كاميرون وتوني هيل ونيكي ميناج وبيك بينيت وبروكلين برينس وجوجو سيوا.

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وستشهد دبي العرض الأوّل لفيلم 'ذا أنجري بيردز 2' يوم الأحد 4 أغسطس في صالات 'فوكس سينما' في مول الإمارات، بينما ستستضيف صالات سينما جراند الحمرا العرض الأول للفيلم في الكويت يوم الإثنين 5 أغسطس. ويُشار إلى أن ريا أبي راشد ستحضر كلا العرضين.

يُمكن للمعجبين الاطلاع على لمحة سريعة عن 'ذا أنجري بيردز 2' من خلال الضغط هُنا. كما يُمكنكم زيارة حساب شركة 'إمباير' على 'فيسبوك' https://www.facebook.com/empiremovies/ وعلى 'إنستاجرام' https://www.instagram.com/empire_movies/ للاطلاع على أحدث الأخبار والإعلانات الحصرية. تُعتبر شركة 'إمباير إنترناشيونال' الجهة الحاملة للحقوق السينمائية الحصرية لكلّ من 'سوني/كولومبيا' و'فوكس ستار' و'سوني الهند' لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، فضلاً عن حيازتها لحقوق شركة 'توينتيث سنتشري فوكس' لدول شرق المتوسط.