رجل الأعمال الهندي الكبير غوراف جروفر يستحوذ على فريق ديكان غلادييتورز التابع لدوري الكريكت T10...

("ايتوس واير") : استحوذ رجل الأعمال الهندي الكبير غوراف جروفر مؤخرًا على فريق ديكان غلادييتورز وهو أخر فريق انضم لدوري الكريكت T10 بأبوظبي. ويقود فريق ديكان غلادييتورز شين واطسون مدعومًا بعدد من اللاعبين صغار السن تحت قيادة عدد من كبار اللاعبين الدوليين الذين يتمتعون بحكمة الخبراء. ومالك الفريق هو غوراف جروفر أحد رجال الأعمال الشباب من رواد تكنولوجيا المعلومات وتنتشر أعماله واستثماراته وإسهاماته في هذا المجال داخل الهند. وقد حصل على خبرة واسعة تمتد لأكثر من عقد ونصف في مختلف المجالات التقنية مثل خدمات تعهيد العمليات التجارية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات. كما قام غوراف بالعديد من الاستثمارات في قطاعي الخدمات الفندقية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة أيضًا. وبعد حصوله على هذا الامتياز، جدد غوراف فريقه بالكامل وجعله خاصًا به. وبعد انقضاء الموسمين الأولين من الدوري الذي كان يعرف باسم "السندي"، تمت إعادة هيكلة الفريق تحت إدارة المالك الجديد بحيث يعكس المزيد من القيم والمزايا التي يظهرها الاسم الجديد للفريق وروحه الحقيقية. وبقيادة لاعب أسترالي صاحب المهارات العالمية الذي يتمتع بمواهب دولية كبيرة، بات فريق ديكان غلادييتورز مكونًا من شباب يقودهم الشغف والمهارات والاشتياق إلى الفوز باللقب في أقصر مدة للعبة.

وقد قال غوراف جروفر بعد آخر استثمار له: "كوني أحد المعجبين برياضة الكريكت، كنت أحلم دائمًا بامتلاك فريق كريكت خاص بي. وقد دفعني شغفي باللعبة واستراتيجية الاستثمار إلى تحقيق حلمي في تكوين فريق ديكان غلادييتورز". وقد أثمرت معتقداته ودعمه المتواصل للفريق النتائج المرجوة، حيث أصبح أعضاء فريق ديكان غلادييتورز يستلهمون حماسهم باستمرار من حماس المالك الشاب وإيمانه بنجاح هذه الرياضة. ويريد غوراف، وهو يعد أحد المشاركين الجدد في مجال لعبة الكريكت، تأهيل نفسه وفريقه كمنافس رابح بالمعنى الحقيقي، ويدفعه شغفه نحو هذه الرياضة باستمرار إلى المساهمة في مجالات مختلفة تساعد على دعم فريقه لتنمية مهارات اللاعبين وقدراتهم الرياضية.

* المصدر: "ايتوس واير"