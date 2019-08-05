الامارات | بائع يقابل "لطافة" طفلة بالتحرش في المصعد

شكرا لقرائتكم خبر عن بائع يقابل "لطافة" طفلة بالتحرش في المصعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قابل بائع أسيوي يبلغ من العمر 25 عاماً تصرفاً لطيفاً من طفلة مواطنة في العاشرة من عمرها بالتحرش بها في مصعد.

بدأت الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي حين دخلت الفتاة المصعد في البناية التي تسكن بها بمنطقة فريج المرر، وفجأة وجدت يداً تمتد لتوقف المصعد بطريقة غير اعتيادية، وركب المتهم معها، فأخبرته بأن لا يضع يده مرة أخرى بهذه الطريقة حتى لا تنقطع أو يتعرض لإصابة، فاعتذر لها المتهم، ثم فوجئت به يلمس كتفها ويتمادى للوصول إلى مناطق حساسة من جسدها، وسألها في أي طابق تسكن، فأخبرته ثم هرولت بمجرد فتح وأخبرت شقيقها بما حدث، لافتة إلى أن المتهم تعمد الاحتكاك بها رغم أن المصعد يتسع لستة أشخاص.

وبدوره خرج الشقيق للبحث عن المتهم محاولاً العثور عليه لكن دون جدوى، فأبلغ مركز شرطة نايف عن الواقعة، وحضر رجال الشرطة وتفحصوا كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، لكن تبين أن الرجل ليس من سكان البناية فتم التعميم عليه وضبطه لاحقاً واعترف بارتكابه جناية هتك العرض بالإكراه، وأحالته النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.