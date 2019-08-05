الامارات | فيديو.. مقترح لمواطن من أصحاب الهمم بشأن انتخابات "الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مقترح لمواطن من أصحاب الهمم بشأن انتخابات "الوطني" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه المواطن أحمد المزروعي (من أصحاب الهمم)، بمقترح للجنة الوطنية للانتخابات، خلال ورشة تدريبية نظمتها اللجنة في أبوظبي مساء اليوم، للراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يقضي بتخصيص مقعداً انتخابياً يتنافس عليه المرشحون من المواطنين أصحاب الهمم، على أن يسمح بالتصويت على هذا المقعد لكافة فئات أصحاب الهمم وكبار المواطنين فقط.
وأكد المزروعي لـ"الإمارات اليوم"، أن هذا المقترح يواكب توجهات الدولة نحو إسعاد مواطنيها وتلبية كافة احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، ولاسيما كبار السن وأصحاب الهمم، لافتاً إلى أنه فكر في هذا المقترح بعدما خصصت الدولة نصف مقاعد المجلس الوطني للمرأة.
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