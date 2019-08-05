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حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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 أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من السجناء في المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو وأثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع إبعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذاً للإحكام الصادرة بحقهم وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.
ويأتي أمر العفو عن السجناء في إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.

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