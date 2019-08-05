99 سبباً لزيارة هيلتون دبي جميرا هذا العيد

هيلتون دبي جميرا هو الوجهة المثالية على شاطئ البحر لقضاء وقت مرح مع العائلة والأصدقاء في هذا العيد. وتزداد الأسباب التي تدعوكم لزيارة هذا المضياف الرائع بمطاعمه ومرافقه الممتازة عروض العيد المتنوعة للفترة الممتدة من 9 إلى 17 أغسطس.

أشبعوا حواسكم بعيداً عن لهيب الصيف في مطعم "تريدر فيكس" البولينيزي الطراز في قلب "جميرا بيتش ريزيدنس" أو المطعم الإيطالي المرموق "بيتشه"، حيث يحظى كل ضيف برصيد قيمته 99 درهماً مخصصة لتناول الطعام والمشروبات وإمكانية الدخول إلى الشاطئ الخاص بهيلتون دبي.

وضمن أجواء الاحتفال في مطعم بيتشه، يمكنكم الاستفادة من عرض العيد الذي يشمل قائمة طعام كلاسيكية من 3 أطباق مختارة من الطهاة خصيصاً لهذه المناسبة، وذلك مقابل 99 درهم فقط.

كما يقدم مطعم تريدر فيكس في جميرا بيتش ريزيدنس مشروبه الشهير ماي تاي لأول مرة في إبريق، ليتشاركه شخصان أو ثلاثة أشخاص مقابل 99 درهم فقط، مع الإشارة إلى أنّ سعر كأس واحد من الماي تاي الكلاسيكي يبلغ عادة 62 درهماً، وذلك لشخص واحد مما يجعل هذا العرض فرصة لا تُفوّت.

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احتفلوا بالعيد مع هيلتون دبي جميرا.

المعلومات

العرض: عرض عيد الأضحى في هيلتون دبي جميرا

الزمان: من 9 لغاية 17 أغسطس

العروض:

99 درهم (رصيد للطعام والشراب يمكن استخدامه لدى مطعم تريدر فيكس أو بيتشه مع إمكانية الدخول إلى الشاطئ الخاص بهيلتون دبي جميرا)

99 درهم (قائمة من 3 أطباق لدى مطعم بيتشه)

99 درهم (إبريق من مشروب الماي تاي لدى مطعم تريدر فيكس في جميرا بيتش ريزيدنس – يكفي 3 أشخاص)

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.hilton.com