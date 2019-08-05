الامارات | مواطن ينقذ أفراد أسرته من حريق في منزلهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينقذ أفراد أسرته من حريق في منزلهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن مواطن من إنقاذ أفراد أسرته المكونة من ستة أشخاص، من خطر حريق شب في منزلهم في إمارة الفجيرة، إذ حرص في وقت سابق على تركيب أجهزة استشعار الدخان، الأمر الذي ساعده على الانتباه مبكرا لوقوع حريق، وإخلاء من في المنزل في وقت سريع قبل أن يتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.

وكان منزل المواطن علي النعيمي الكائن في منطقة مضب بإمارة الفجيرة تعرض لحادث حريق ، حيث استشعر كاشف الدخان اندلاع الحريق، وأطلق صافرة إنذار أتاحت وقتاً كافيا لأفراد الأسرة للنجاة بأرواحهم وإنقاذ ممتلكاتهم.

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وقام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني رأس الخيمة قائد عام الدفاع المدني بالإنابة العميد محمد عبد الله الزعابي ، بتكريم المواطن وذلك لوعيه وتنفيذه نصائح وإرشادات وزارة الداخلية والدفاع المدني بتركيب أنظمة الحريق وأجهزة الإنذار المبكر في منزله، والتي كان لها الدور الحيوي والحاسم في حماية أفراد عائلته المكونة

وأكد الزعابي أن القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها الإقليمية في ظل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من القيادة الرشيدة تحرص على توفير مختلف مستلزمات الوقاية والسلامة لحماية الأرواح وسلامة الممتلكات وترسيخ الطمأنينة والسلامة في مجتمع الإمارات، ومن أهمها كواشف الدخان التي تعد من أهم معايير الوقاية والسلامة في المنشآت والمباني إذ أن سرعة اكتشاف الحريق وسرعة التدخل يساهمان بشكل كبير في حماية الأرواح والممتلكات.

وثمن الزعابي جهود علي النعيمي في حماية أفراد أسرته من خطر الحريق ، مؤكداً أن وعي أفراد المجتمع وإدراكهم للأخطار المحيطة بهم يعد أحد الطرق الهامة في ترسيخ مفهوم الثقافة الوقائية ، والحد من وقوع الحوادث ونتائجها المؤسفة .