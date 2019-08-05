الإمارات تزود مستشفيات الضالع بـ 14 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية

وصلت أمس إلى مطار عدن الدولي طائرة شحن إماراتية تحمل "14" طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع.
وأوضح علي الكعبي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإمارتي الذي كان في استقبال الطائرة بمطار عدن أن شحنة الأدوية هذه سيتم إرسالها لدعم مستشفيات محافظة الضالع، منوهاً بأن هذا الدعم يأتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف.
وأولت دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي محافظة الضالع أهمية خاصة وقدمت لها مختلف أشكال الدعم الطبية والصحية والاغاثية، وسبق وزودت مستشفى النصر العام بـ 655 أسطوانة أكسيجين، وتقديم مواد ومعدات طبية على أربع مراحل، كما إرسلت الامارات أدوية ومستلزمات طبية عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي التابع لوزارة الصحة اليمنية، وكذا دعماً عبر منظمة الصحة العالمية، وإرسال ما يزيد عن 60 جريحاً لتلقي العلاج في الخارج.
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وتحرص الإمارات على دعم القطاع الصحي في المدن اليمنية المحررة ولا تقتصر الإمارات على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية بل تشمل مساعداتها أيضاً انشاء وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات.
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