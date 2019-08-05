كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماذا يمكن أن تشتري في عقارات دبي بمليون دولار مقارنة بمدن العالم؟

تم تصنيف دبي كواحدة من أفضل المدن في العالم من حيث عدد الأمتار المربعة من العقارات الممتازة التي يمكن شراؤها مقابل مليون دولار (3.67 مليون درهم).

ووضع تقرير الثروة لعام 2019 الصادر عن Knight Frank المدينة في المركز الثالث من بين 20 مدينة عالمية رئيسية، حيث توفر كيب تاون وساو باولو فقط مساحة أكبر مقابل مليون دولار.

ويمكن شراء 143 متر مربع في عقارات دبي الفاخرة وفقاً لبيانات نايت فرانك للربع الثاني من عام 2019، مقارنة بـ 137 متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك مع انخفاض أسعار العقارات في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وسط انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض من المساكن. وقالت نايت فرانك إن أسعار المنازل الفاخرة في دبي تراجعت بنسبة 3.4 في المائة العام الماضي.

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وبالنسبة إلى 100 سوق سكني فاخر تتبعها تقرير نايت فرانك، أظهر أحدث تقرير زيادة في القيمة بنسبة 1.3 في المائة، بانخفاض عن 2.1 في المائة في عام 2017.

وتم تسجيل أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 11.1 في المائة في مانيلا، مدفوعًا بنقص العرض واقتصاد مزدهر مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 في المائة، في حين شهدت إدنبرة ارتفاعًا في الأسعار قدره 10.6 في المائة، وبرلين 10.5 في المائة.

وفي الطرف الآخر من الجدول ، تراجعت الأسعار في فانكوفر بنسبة 11.5 في المائة، في حين تراجعت في لندن بنسبة 4.4 في المائة مع تأثر المملكة المتحدة بحالة عدم اليقين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.