كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستزداد رحلات الطائرات الخاصة خلال معرض إكسبو دبي 2020؟

تتوقع شركة Jetex Flight Support التي تتخذ من دبي مقراً لها أن ترتفع حركات الطائرات الخاصة بنسبة 40 في المائة خلال معرض إكسبو 2020 بدبي وستظل مرتفعة في السنوات التالية، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي عادل مارديني.

وفي مقابلة مع صحيفة أريبيان بيزنس، قال مارديني إن الشركة – تتوقع أن تتعامل مع ما يقرب من 1000 رحلة إضافية بمجرد أن يبدأ المعرض، بزيادة عن 2500 رحلة في المتوسط ​​في المتوسط.

وأضاف مارديني أنه يعتقد أن عدد الرحلات الجوية الخاصة القادمة من دبي ستظل مرتفعة بعد انتهاء المعرض.

وأضاف مارديني: “نحن على يقين من أن المعرض الناجح سينعكس في نمو أعمالنا”.

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وفي مقابلة منفصلة، قال علي أحمد النقبي، الرئيس المؤسس والتنفيذي لجمعية الطيران التجاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MEBAA) إنه يتوقع أيضًا أن تستفيد كل من الإمارات وقطاع الطيران التجاري الإقليمي من معرض اكسبو، فضلاً عن التوسع المستمر في دبي وورلد سنترال.

وأضاف “سيكون هناك الكثير من رجال الأعمال الذين يزورون البلاد. ونتوقع أن تزداد (حركات الطائرات التجارية) إلى الإمارات، ليس فقط إلى دبي ، ولكن الشارقة وأبو ظبي أيضًا، وكذلك الأجزاء الأخرى القريبة من المنطقة. وشنشجع بشدة الطيران التجاري خلال المعرض، حيث تشكل دولة الإماراتمحوراً رئيسياً للمنطقة”.

وهذا العام، قال النقبي إن MEBAA تتوقع أن يسجل قطاع الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنحو 9 في المائة، أي أقل قليلاً من التوقعات السابقة.

ووفقًا للنقبي، فقد تنبأت التوقعات السابقة أن يكون النمو أعلى قليلاً، ولكن التحديات السياسية المستمرة وسوق الطيران التجارية “المهزوزة” أثرت سلبًا على السوق.