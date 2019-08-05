الامارات | الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان الشقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الشقيق والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أنّ التوقيع الذي جرى امس على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني التقدّم والازدهار.

وأضاف البيان "دولة الإمارات تجدّد التأكيد على دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحّد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار".