الإمارات تغيث المتضررين من السيول بمحافظة شبوة اليمنية

أغاثت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات تحوي مكونات الغذاء الرئيسية وجهزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق التوزيع التابع لهيئة الهلال الاحمر بتوزيع 800 سلة غذائية بمعدل 64 طناً مستهدفة 4720 شخصاً من سكان منطقة خورة، كما تم تجهيز مخيمات إيوائية لعدد من المواطنين اليمنيين الذين تضررت منازلهم جراء تدفق السيول الجارفة.

تأتي هذه المساعدات في إطار النهج الانساني وجهود الإمارات المتواصلة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

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وعبر المستفيدون من مساعدات الهلال الأحمر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم وسط الظروف المعيشية الصعبة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

يذكر أن عدد السلال الغذائية وزعتها هيئة الهلال الاحمر منذ بداية العام بلغت 29468 سلة غذائية استهدفت 135319 شخصاً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

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