رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 669 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبوظبي (وام) أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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