أبوظبي (وام) وقع ديوان المحاسبة كرئيس لمنظمة «الانتوساي»، مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا المكلف أعمال الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس منظمة «الانتوساي»: إن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجاً للجهود التي تقودها دولة الإمارات الرامية إلى التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الفساد ومناهضة كافة أشكاله.

وأضاف معاليه أن توقيع هذه المذكرة يتوقع أن يفضي إلى مزيد من التعاون بين مجتمع الأجهزة الرقابية والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد، وذلك في مجال مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع العام، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية آليات تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال الاستفادة من أساليب الرقابة المالية التي تستخدمها الأجهزة الرقابية في الرقابة على مختلف نشاطات القطاع الحكومي في ما يتعلق بإدارة واستخدام الأموال العامة.

وأوضح معاليه أن تنفيذ بنود هذه المذكرة يؤسس لمزيد من التعاون بين الأجهزة الرقابية والجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، وذلك في مجال تبادل المعلومات والتدريب الفني والتعاون الدولي على المستوى الإقليمي والثنائي وبما يعزز ممارسات منع الفساد وملاحقة مرتكبيه وتطوير أساليب كشفه، ووضع التدابير الكفيلة بالحد منه، تجنباً للأضرار الجسيمة والعواقب الوخيمة الناتجة عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المحاسبة و«الأمم المتحدة» يتفقان على تعزيز مكافحة ممارسات الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.