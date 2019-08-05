طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وحركة الرياح: غربية- شمالية غربية/‏‏‏ 18- 30 كم/ ‏‏‏س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/ ‏‏‏س أحياناً. والموج في الخليج العربي وبحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط.

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