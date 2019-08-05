«درهم القلب الكبير» لدعم المحتاجين

الشارقة (الاتحاد) أعلنت مؤسسة القلب الكبير عن توسيع جهود مبادرتها «درهم القلب الكبير» التي بدأتها بالتعاون مع شركة «اتصالات» بهدف توفير إمكانية التبرع بدرهم أو خمسة دراهم يومياً عبر رسائل نصية، حيث شملت المبادرة مستخدمي شبكة «دو» للاتصالات. وتتيح المبادرة للراغبين بالتبرّع إمكانية إرسال رسالة نصيّة تتضمن كلمة «الإنسانية» على الرقم 1105 ليتم بموجبها استقطاع درهم واحد يومياً بشكل تلقائي بقيمة اشتراك سنوي يبلغ 365 درهماً، فيما يمكن التبرع بـ5 دراهم يومية من خلال إرسال كلمة «سند» للرقم 1106 ليتم الاشتراك ولمرة واحدة بمبلغ 1825 درهماً في السنة حيث يتم استقطاع 5 دراهم يومياً بشكل تلقائي. وتأتي هذه الشراكة استكمالاً للتعاون الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، حيث تتيح مبادرة «درهم القلب الكبير» لمشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات فرصة المساهمة في توفير الدعم المالي لمئات الآلاف من المحتاجين واللاجئين حول العالم من خلال التبرع على مدار عام كامل بمبلغ درهم يومياً عبر إرسال كلمة «الإنسانية»، أو 5 دراهم يومياً عبر إرسال كلمة «سند» إلى الرقم 1110.

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