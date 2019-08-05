مليون درهم من «دبي العطاء» دعماً لتعليم أطفال العالم

دبي (الاتحاد) أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن دعمها لمرحلة البحث والتصميم لمشروع يسعى لتوفير التعليم السليم المتواصل للأطفال الذين توقف تعليمهم بسبب تسارع وتيرة الصراعات أو الأزمات الممتدة.

ويركز البحث الذي يمتد لمدة عامين على كيفية تطوير إطار عمل عالمي لمنهج تعليمي ذي جودة يُعرف باسم «جواز سفر التعلم».

ويتضمن المشروع، الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسيف- عدداً من الشركاء الرئيسيين الذين يشكلون مجموعة المانحين المؤسسين الذين سيقدمون الدعم المالي أو العيني، وتساهم دبي العطاء بمبلغ 1.102.050 درهماً، فيما تقدم جامعة كامبريدج الموارد البحثية بشكل عيني، في حين التزمت شركة مايكروسوفت بتوفير منصة تعليمية رقمية مخصصة لدعم تشغيل واستخدام «جواز سفر التعلم». وقالت أنينا ماتسون، رئيسة إدارة البرامج في دبي العطاء: تؤثر حالات الطوارئ على عدد متزايد من الناس حول العالم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات السياسية والاجتماعية، ويسعدنا أن ندعم المرحلة البحثية من هذا المشروع مع مؤسسات رائدة مثل اليونيسيف، وجامعة كامبريدج ومايكروسوفت، والذين ستشكل معارفهم وخبراتهم القوة الدافعة لنجاح هذا المشروع.

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