«الصحة»: حزمة خدمات لرعاية مرضى «متلازمة داون»

الفجيرة (وام) كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق حزمة مبتكرة من خدمات الرعاية الصحية لمرضى «متلازمة داون»، تتضمن إنشاء عيادة متعددة التخصصات في مستشفى الفجيرة، وإقامة وحدة إلكترونية للإشراف الصحي على مرضى «متلازمة داون»، تماشياً مع توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال والكلية الأميركية لعلم الوراثة الطبية. ويحقق المشروع التواصل الفعال بين الأقسام المختلفة للعيادات متعددة التخصصات.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، إلى أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها في الدولة بدأت في إحداث تحول نوعي في أسلوب الرعاية الصحية من خلال عيادة «متلازمة داون» التي توفر سبل مراقبة عالية الجودة في بيئة صديقة للمرضى من قبل أطباء الأطفال، وإشراك اختصاصي اجتماعي متخصص للاهتمام بالصحة النفسية والعاطفية لتحفيزهم على إطلاق قدراتهم ضمن منظومة رعاية متكاملة تكفل لهم جودة الحياة.

بدورها، أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي، مدير إدارة المستشفيات، أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من الولادة وحتى 3 سنوات، وأخرى من 4 إلى 12 سنة، بينما تختص المرحلة الثانية بالبالغين المصابين بمتلازمة داون.

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