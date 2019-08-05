«أوقاف دبي» تطّلع على خطط التحول الرقمي

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي اجتماعه الرابع للعام الجاري برئاسة عيسى عبدالله أحمد الغرير، رئيس المجلس، للاطلاع على سير عمل لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي بالمؤسسة.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي على مجلس إدارة المؤسسة خطة العمل ومستجدات سير البرامج والأعمال، ونسبة إنجاز كل مشروع منها، كما اطلع أعضاء المجلس على نتائج تحليل الخدمات الثلاث المستهدفة، وهي خدمة رسائل لمن يهمه الأمر، وخدمة طلبات الصرف، وخدمة التبرع والاستقطاب.

وفي السياق ذاته، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على مراحل تنفيذ أعمال الربط الإلكتروني وتصحيح البيانات، ومشروع تصميم القنوات الذكية وكيفية زيادة فاعليتها ورفع كفاءتها، علماً بأن المؤسسة أنجزت متطلبات المرحلة الأولى لمشروع الامتثال لمعايير «بيانات دبي».

ووجّه مجلس الإدارة بالاستمرار في تنفيذ مشروع إعادة تصميم الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وذلك ليواكب متطلبات واحتياجات متعاملي المؤسسة الداخليين والخارجيين، والتركيز على توفير خدمات إلكترونية أكبر للمتعاملين لتسهيل عملية تقدم الخدمة وتطوير البنية التحتية.

وأكد عيسى عبدالله الغرير أن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين بما يحقق رضاهم وسعادتهم، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الصدد، وسعياً من المؤسسة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات إلكترونياً من دون الحاجة إلى تكبد المتعاملين مشقة الحضور شخصياً إلى مقرها.

وقال إن خطة التحول الرقمي للمؤسسة تشهد تقدماً ملحوظاً، بعدما نجحت في إنجاز متطلبات المرحلة الأولى لمشروع الامتثال لمعايير بيانات دبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.