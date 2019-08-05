«مجلس القيادات التنفيذية» يناقش مشاريع وخطط شرطة دبي

دبي (وام)

عقد مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، اجتماعه الدوري برئاسة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مقر شركة أمازون، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ورونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال اللواء عبد الله المري، إن مجلس القيادات التنفيذية يعقد اجتماعه بشكل دورة بهدف مناقشة أبرز المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الإدارات العامة، ومدى تطبيقها لمؤشر القيادة العليا، لافتاً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير خدماتها ومشاريعها بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن شكره لشركة أمازون على استضافتهم اجتماع مجلس القيادات التنفيذية.

وناقش المجتمعون تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية للاجتماع السابق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها دورة فحص الطائرات من دون طيار، وتقرير مشاركة إدارة الخيالة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، ونبذة عن تحدي الأفكار، والمشاريع التحسينية لإدارة الإعلام الأمني، وتوصيات ملتقى حماية الدولي الرابع عشر، ونتائج برامج ترشيد النفقات للعام الماضي، ووسام الشيخ حمدان للمدارس التعليمية الرياضية، ومؤشر السعادة في مراكز الخدمة، إضافة إلى مخرجات مسابقات هاكاثون شرطة دبي.