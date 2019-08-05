«الطيران المدني»: جاهزية عالية في المطارات لخدمة الحجاج والأولوية لـ «كبار المواطنين»

أبوظبي (وام)

أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية واستعدادات مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية والأجهزة المساندة لها بشكل كبير وعلى مستوى عالٍ من التنظيم لتسهيل حركة المسافرين وإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة أثناء سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بسهولة ويسر واطمئنان.

وقال السويدي: إن هناك تكاملاً في الإجراءات وتنسيقاً مستمراً بين الهيئة العامة للطيران المدني والسلطات والأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما يخص خدمة ضيوف الرحمن وتهيئة الظروف الملائمة لراحة حجاج الإمارات.

وأضاف أن هناك تنسيقاً أيضاً فيما يخص مغادرة المسافرين إلى الأراضي المقدسة على متن الرحلات غير المجدولة، من خلال الإخطار المسبق بتفاصيل هذه الرحلات والمسافرين والذي من شأنه أن ييسر على المغادرين إلى المملكة عملية استكمال الإجراءات وأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية تراعي وتقدر الظروف الاستثنائية وتقدم وسائل الدعم اللازمة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل سبل الراحة للقادمين لأداء مناسك الحج من حفاوة وحسن استقبال، بالإضافة إلى التعاون الكامل من قبل السلطات السعودية بطرق احترافية، من شأنها أن تحقق للحجاج السفر الآمن والإقامة المريحة.

ونوه مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بأن الحجاج من أصحاب الهمم وكبار المواطنين يحظون بأولوية قصوى في تحقيق أفضل سبل الراحة لهم، ولفت إلى أن مطارات الدولة تتمتع ببنية تحتية قوية قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة في مختلف الأوقات والمناسبات وفق خطط مدروسة تلبي احتياجات المسافرين عبر منافذ الدولة الجوية.

وفي السياق ذاته، تسيّر «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» 67 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك إلى جانب الرحلات المنتظمة لوجهات الناقلتين في المملكة العربية السعودية.

وتشغل «الاتحاد للطيران» 15 رحلة إضافية إلى المدينة المنورة حتى 25 أغسطس الحالي، وذلك انطلاقاً من حرصها على التيسير على الحجيج خلال موسم الحج بالإضافة إلى تشغيل 6 رحلات إضافية مخصصة لكل من الهيئة العامّة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومؤسسة الشيخ زايد وشرطة أبوظبي.

كما تسير «الاتحاد للطيران» رحلات للحج منذ عام 2007 في ظل توقعات بسفر 25 ألف حاج على متن رحلاتها والذين يأتي معظمهم من أستراليا وباكستان والمغرب والمملكة المتحدة والهند وإندونيسيا عبر مطار أبوظبي الدولي. وتخصص «الاتحاد للطيران» مجموعة من الموظفين في مطار أبوظبي الدولي، مع توفير مكاتب مخصصة لإتمام إجراءات السفر، بما يضمن تجربة سلسة سواء على الأرض أو في الأجواء، كما يحرص طاقم «الاتحاد للطيران» على تلبية متطلبات الحجاج على متن الطائرة، مثل تسهيل أداء الوضوء وإبلاغهم بقرب الميقات وارتداء ملابس الإحرام وفي رحلة العودة من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج تتيح «الاتحاد للطيران» للحجاج حمل عبوة سعة 5 لترات من ماء زمزم مجاناً.

وتسير «طيران الإمارات» 46 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك لتيسير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام حتى 22 أغسطس الحالي.