«مسالخ الظفرة» تكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

الظفرة (وام)

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعدادات المسالخ لعيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المنطقة الست نظرا لزيادة عدد الذبائح خلال أيام العيد من حيث الصيانة وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور حفاظاً على صحة المستهلكين.

وتضم بلدية منطقة الظفرة ست مسالخ في كل من مدينة زايد، ومدينة ليوا، ومدينة السلع، ومدينة المرفأ، ومدينة دلما ومدينة غياثي.

وتقدم المسالخ خدماتها صباحاً ومساء لتلبية رغبات الجمهور نسبة لزيادة عمليات الذبح، حيث يبدأ الدوام بمسلخ مدينة زايد يوم وقفة عرفة من الساعة 6.30 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، وفي اليوم الأول من العيد يبدأ من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 6 مساءً، وفي اليومين الثاني والثالث من 7صباحاً وحتى 6 مساء.

وفي مدينة ليوا من يوم وقفة عرفة وحتى ثالث أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، وكذلك بمسلخ مدينة غياثي يبدأ الدوام يوم وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، وفي يوم العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 7 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً. كما يبدأ في مدينة السلع يوم وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً، وفي أول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 6 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً. وفي مدينة دلما من يوم وقفة عرفة من الساعة 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، وفي أول أيام العيد من بعد الصلاة وحتى الساعة 6 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً. ويبدأ دوام مسلخ مدينة المرفأ في يوم وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 10 مساءً، وفي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

وظلت رسوم الذبح بنفس الأسعار المعتمدة من غير أي زيادات.