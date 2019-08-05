«إسعاف دبي» تشيد بتشديد مخالفة من يعرقل «مركبات الطوارئ»

دبي (وام) أشاد معالي حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بقرار وزارة الداخلية بتشديد المخالفة على من يعرقل سير مركبات الطوارئ ولا يعطي أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية في قانون السير والمرور الاتحادي، لتصبح قيمتها المادية 3 آلاف درهم مع حجز المركبة لمدة شهر كامل.

وقال معاليه إن القرار الذي بدأ تنفيذه من بداية الشهر الحالي من شأنه تعزيز البيئة الآمنة للطرق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية وضبط أمن الطرق وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الإمارات 2021.

وأثنى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي على قرار وزارة الداخلية، وأكد أن تطبيقه يتوافق مع مبادئ السلوكيات الحضارية والإجراءات الكفيلة بضمان الأمن والسلامة لكل مستخدمي الطريق.

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