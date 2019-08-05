«قيض الخير».. دروس علمية وثقافية

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية النسخة الثالثة من الفعاليات الصيفية «قيض الخير» والتي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق والمجالس المجتمعية على مدار الـ 3 أسابيع الماضية، استهدفت مشاركة الأطفال من الجنسين ومن مختلف الجنسيات، واشتملت خلالها على قيم التسامح وأنشطة علمية وبرامج ثقافية وفنية وتكنولوجية وترفيهية متنوعة في 3 مجالس مجتمعية في مناطق أوحله والسيجي وحبحب بالفجيرة. وحظيت الفعاليات في الأسبوع الثالث والأخير بإقبال كبير من الفئات المستهدفة وأولياء الأمور، وقدمت فيها ورش عمل تدريبية وتعلم حرف الأجداد والتراث الإماراتي العريق، وكذلك فنون التصوير الفوتوغرافي والرسم والتلوين وفنون الديكوباج.وعبرت بدرية الزحمي المنسق العام للفعاليات بمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن سعادتها بردود فعل المشاركين، وقالت: «إن الأنشطة حققت نجاحاً ملحوظاً لهذا العام وذلك في ظل التعاون والعمل في المؤسسة بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا الحدث بأفضل ما يمكن، مشيدة بدعم إدارة مؤسسة الموارد الطبيعية المبذول في الأخذ بالرأي الآخر والتشجيع على تطبيق الأفكار الجديدة المطروحة والتي تم تطبيقها بشكل ملفت لتحقق الهدف المنشود في إسعاد مجتمع الإمارة، وبالتحديد فئة الصغار والأمهات المشاركين في الفعاليات.وأكدت الزحمي، أن الفرحة كانت أكبر بالإقبال الكبير على جميع البرامج والاستفسارات المتكررة عما سيتم إقامته من فعاليات في الأسبوع التالي، مما جعلنا نقوم بأنشطة جديدة وغير متكررة في كل مجلس ونركز على الجانب المعنوي والترفيهي لمنح أبنائنا المشاركين أجمل الأوقات في عطلتهم الصيفية، ليصبح «قيض الخير» منصة تفاعلية للتسامح جمع في أنشطته مختلف الجنسيات.