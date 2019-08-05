بعثة الحج الرسمية توزع 25 ألف وجبة على روح الشيخ زايد بالمدينة المنورة

وزعت بعثة الحج الرسمية للدولة، 25 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، وذلك على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد سعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية، تحت إشراف لجنة متخصصة من البعثة الرسمية، مشيراً إلى أنه ‏روعي ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.

وثمن النيادي دور المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام عبر ما تبذله مختلف الجهات المعنية في المملكة من تطويرات مستمرة لمختلف المرافق، وجهد متواصل لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لملايين الحجاج عبر العمل المبهر الذي يؤكد نجاح السعودية المتواصل في استقبال ضيوف الرحمن.

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