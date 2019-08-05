الامارات | 10 ملايين سائح عدد ركاب «تاكسي دبي» من المطار سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين سائح عدد ركاب «تاكسي دبي» من المطار سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت إحصاءات مؤسسة «تاكسي دبي» في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى أن عدد الركاب من السائحين الذين يستقلون مركبات «تاكسي دبي» من مطار دبي الدولي، يقدر بما يزيد على 10 ملايين سائح سنوياً، وذلك في وقت يبلغ فيه المجموع الكلي لمستخدمي مركبات الأجرة التابعة لكل شركات التاكسي العاملة في الإمارة داخل مناطقها بـ173 مليون راكب سنوياً من المقيمين والسائحين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي في الهيئة، الدكتور يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «عدد رحلات خدمة تاكسي المطار يصل إلى ستة ملايين رحلة سنوياً بالنسبة للقادمين»، مضيفاً أنه يقتصر على مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي، البالغ عدد مركبات أسطولها حالياً 5200 مركبة من مجموع مركبات الأجرة العاملة في الإمارة البالغ عددها 10 آلاف و800 مركبة.

وقال آل علي إن «مؤسسة تاكسي دبي تقدم الكثير من الخدمات الجذابة للمقيمين والسائحين، والتي من بينها خدمة (مشاوير) التي توفر سائقين تحت الطلب للشركات والأفراد، وذلك من دون مركبة، للجهات الراغبة في التأجير لمدة زمنية محددة، ومتفق عليها بين الطرفين، على أن يتم توفير المركبة بتأمينٍ شامل، وكذلك الوقود، من قبل الجهة الراغبة في الخدمة».

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وأضاف أن الخدمة فيها منفعة مشتركة لكلا الطرفين، لمؤسسة تاكسي دبي وللجهة الطالبة للخدمة، حيث إنها تخفف الأعباء المترتبة على استقدام سائقين من خارج الدولة.

وعن تفاصيل التعرفة، قال آل علي: «يمكن تقديم الخدمة مقابل 40 درهماً للساعة الواحدة، وبحد أدنى ساعتان، وفي حال طلبت لمدة ثماني ساعات فستبلغ القيمة الإجمالية 250 درهماً، وفي حال طلبت الخدمة لمدة أسبوع فستصل الرسوم إلى 1000 درهم، فيما ستبلغ القيمة الإجمالية 3500 درهم في حال طلب الخدمة لمدة شهر». ولفت آل علي إلى أن الخدمة تسهم أيضاً في الحد من الظواهر السلبية في المجتمع، التي منها استخدام الأفراد والشركات سائقين مخالفين للتشريعات القانونية، حيث إنها تحفظ حقوق جميع الأطراف من خلال العقود المبرمة التي تضمن تنفيذ خدمة ذات جودة عالية، وبخياراتٍ متعددة، وبأسعارٍ تنافسية، كما تقدم وفق شروط تلبي المرونة في الأوقات لتكفل راحة العملاء.

173

مليون راكب سنوياً مجموع مستخدمي مركبات الأجرة التابعة لشركات التاكسي في دبي.