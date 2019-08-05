الامارات | رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 669 سجيناً بمناسبة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 669 سجيناً بمناسبة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة. وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء المحكومين فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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