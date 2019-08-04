"سنتربوينت" التابعة لمجموعة لاندمارك تفتتح "متجر المستقبل" الأول من نوعه في ابن بطولة مول

افتتحت "سنتربوينت"، أكبر وجهة للأزياء في المنطقة والتابعة لمجموعة لاندمارك، اليوم "متجر المستقبل" الأول من نوعه على الإطلاق في ابن بطوطة مول، والذي يقدم للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة تسوق غامرة بكل المقاييس تجمع بين عالمي تجارة التجزئة التقليدية والإلكترونية في مكان واحد.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 42.384 قدم مربعة، ويتوّج افتتاحه خطوة طموحة في إطار استراتيجية الشركة ذات القنوات المتعددة التي تضع العملاء في المقام الأول. وبدءاً من الديكورات العصرية والزاخرة بالحيوية والممرات الواضحة والمفتوحة مع الواجهات الرقمية وشاشات LED، روعي في تصميم "متجر المستقبل" تعزيز راحة العملاء في كل خطوة يخطونها داخله.

تمشياً مع استراتيجية المجموعة لتقديم قيمة استثنائية لعملائها، يقدم المتجر الجديد تشكيلة واسعة من الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات الأطفال والأحذية من علاماتها الداخلية التي تضم "سبلاش"؛ "لايف ستايل"؛ "محل الأطفال"؛ و"شو مارت"، تبقى المنتجات ذات القيمة الاستثنائية التي توفرها المجموعة ركناً أساسياً من هذه الرحلة التي ترسي آفاقاً جديداً من التطور والابتكار.

وتشتمل المزايا الجديدة في المتجر على صناديق المحاسبة عبر الهواتف المتحركة وعمليات دفع أبسط، علاوة على غرفة حصرية للأمهات وأطفالهن ومزودة بمقاعد مريحة لضمان حصولهن على تجربة تسوق خالية من المتاعب. كما قدمت العلامة التجارية خدمة شخصية يصطحب بموجبها المتسوقون متخصصاً في الأزياء عند رغبتهم لمساعدتهم وتقديم نصائح الموضة لتلبية أذواقهم واختيار الملابس والمقاسات التي تناسبهم. وإضافة ذلك، يستمتع المتسوقون بالقهوة والوجبات السريعة المقدمة في منصة القهوة الجديدة في المتجر.

Advertisements

وفي معرض تعليقه على افتتاح المتجر، قال سايمون سميث، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سنتربوينت": "يسعدنا الإعلان عن افتتاح ’متجر المستقبل‘ الأول من نوعه على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقدم في أرجاء المتجر الجديد العديد من العناصر الجديدة التي تؤسس لتجربة تسوق مميزة تعزز سعادة العملاء. وقد روعي في تصميم المتجر الجديد تعزيز سهولة التجول واستخدام التقنيات الذكية التي تجسد في حقيقة الأمر نقلة نوعية في منهجية أعمالنا، وتندرج في إطار جهودنا الرامية لتأسيس تجربة يسيرة للعملاء".

وأضاف سميث: "باعتبارنا علامة تجارية مفضلة للعائلات عموماً، والأطفال والأمهات على وجه الخصوص، نعمل باستمرار على تعزيز وسائل الراحة في متاجرنا والارتقاء بمستويات خدمة العملاء لضمان حصول كل عميل على تجربة تسوق مميزة عند زيارة متاجرنا".

وتعتبر "سنتربوينت" وجهة تسوق رائدة للعائلات في المنطقة وتضم تحت مظلتها أربعة من أشهر علامات المجموعة التجارية التي يعشقها المتسوقون وهي "محل الأطفال" و"سبلاش" و"لايف ستايل" و"شومارت"و "اٍماكس". وتمتلك العلامة التجارية اليوم 144 متجراً في 7 دول، وسجلت معدلات نمو استثنائية خلال السنوات القليلة الماضية. وتعتزم "سنتربوينت" افتتاح 11 متجر إضافي في دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تزيد من مساحة التجزئة لديها لتصل إلى 6.6 مليون قدم مربعة، وذلك في إطار مساعيها الدؤوبة لتعزيز حضورها.