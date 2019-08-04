التسجيل العقاري تطلق مبادرة "أنتم الخير" بالتعاون مع بلدية الشارقة

ضمن برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها دائرة التسجيل العقاري، وسعياً منها لترسيخ مبادئ التعاون والعطاء كتوجه مجتمعي عام، وثقافة سائدة في الإمارة الباسمة، وتأكيداً لالتزامها بقيم الخير والبذل في ظل منظومة حكومة الشارقة الرائدة والداعمة لكل صور الخير، نظمت الدائرة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة اليوم الخميس في واحة النخيل بالشارقة مبادرة "أنتم الخير" تم خلالها توزيع 200 حقيبة، بالإضافة إلى وجبات غذائية على عمال البلدية، وذلك شكراً وتقديراً لهم على جهودهم في المحافظة على رونق وبهاء ونظافة مرافق إمارة الشارقة طوال العام.





وأكد سعادة عبدالعزيز آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة "ان هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للدائرة، الحافل بالكثير من المبادرات التي تسهم من خلالها توفير سبل الدعم والرعاية للشرائح المستحقة في المجتمع، وتأتي المبادرة أيضاً ضمن أهدافنا في العمل من أجل تحقيق مجتمع متكافل ومتلاحم إنسانياً، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الهادفة لجعل الإمارة منارة للعمل الإنساني يشع سناها على كل الدنيا، من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع المستدامة التي تخدم الإنسانية في جميع المجالات على الصعيدين المحلي والدولي".



وأشاد آل صالح بالتعاون الوثيق الذي يربط بين الدائرة وبلدية مدينة الشارقة، وغيرها الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الإمارة بهدف خدمة المجتمع، معرباً عن استعداد الدائرة دائماً للتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأخرى في الإمارة والدولة التي تشاطر الدائرة رغبتها في السعي من أجل تحقيق مجتمع مترابط ومتعاون، يتيح لكافة أفراده العيش في وئام وانسجام، انطلاقاً من إيمانهم وتقديرهم لقيم التسامح والأخوة والعطاء التي يحرص شيوخنا وقادتنا على غرسها في نفوس كافة أبناء الوطن.

ويذكر أن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة قد دأبت على إطلاق العديد المبادرات المجتمعية طوال الأشهر والسنوات الماضية، مثل مبادرة "سعادة الخير" لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين خلال أيام شهر رمضان المبارك في فروعها المنتشرة بمختلف مناطق الإمارة، وذلك تزامنا مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، ومبادرة "فيكم البركة" وغيرها الكثير من المبادرات التي ساهمت في توفير سبل الدعم للشرائح المستحقة للدعم والرعاية في المجتمع، وذلك ضمن أهداف الدائرة في العمل من أجل تحقيق مجتمع متكافل ومتلاحم إنسانياً، يتيح لكافة أفراده العيش في سعادة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.