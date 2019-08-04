في إف إس غلوبال تفتتح مركز إصدار رقم الهوية الوطنية للجالية النيجيرية المقيمة في المملكة العربية...

في إطار الجهود المبذولة لدعم مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية (NIMC) لتسجيل البالغين والأطفال النيجيريين في قاعدة بيانات الهوية الوطنية (NIDB)، أعلنت شركة في إف إس غلوبال عن إطلاق مركز تسجيل وطني جديد لها في جدة، المملكة العربية السعودية. ويوفر المركز الذي تم إطلاقه حديثاً خدمات التسجيل في الخارج للنيجيريين المقيمين في السعودية مع إصدار رقم الهوية الوطنية (NIN). في أعقاب الإطلاق الناجح للمراكز المختلفة في دبي وجوهانسبرغ والآن في جدة ، تخطط في إف إس غلوبال لإطلاق مراكز أخرى في الرياض ونيودلهي في المستقبل القريب.

ويعتبر رقم التعريف الوطني عبارة عن بطاقة من 11 رقماً تم إصدارها للمواطنين النيجيريين (في الداخل والخارج) من قبل NIMC باعتبارها هوية وطنية إلزامية. يستخدم NIN لمعالجة جميع أشكال المعاملات التي تنطوي على تقديم الطلب للتحقق من الهوية في نيجيريا مثل الحصول على رخصة قيادة أو بطاقة ناخب أو حتى لفتح حساب مصرفي لتوفير المزيد من الراحة والشفافية.

ويقع مركز في إف إس غلوبال NIN الذي تم إفتتاحه حديثاً في الطابق الاول في بلازا تسهيل التجاري، شارع سويد بن صخر، منطقة المحمدية 1، بحضور جاربا ساتومي جريما نائب القنصل العام لنيجيريا وعلي أومي جومي مساعد المدير العام للجنة الوطنية لإدارة الهوية في نيجيريا، وهو مفتوح للتسجيل ابتداءً من 29 يوليو 2019. يمكن للبالغين والأطفال النيجيريين المؤهلين القدوم إلى المركز دون الحاجة لموعد مسبق لتسجيل رقم التعريف وبعد ذلك لإصدار البطاقة العامة متعددة الأغراض (GMPC)، كما يتوفر مركز اتصال مخصص وخدمة دعم البريد الإلكتروني للمتقدمين للإجابة على الاستفسارات وتتبع حالة الطلب.

وتعليقاً على الإطلاق، قال السيد فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة في إف إس غلوبال في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين: "إن إطلاق مركز التسجيل الوطني الجديد الخاص بنا في المملكة العربية السعودية لدعم مبادرة اللجنة الوطنية لإدارة الهوية في نيجيريا، يعتبر شهادة لجهودنا الرامية إلى تقديم حلول تضمن تجربة آمنة وسلسة في مجال خدمات الهوية والمواطنين على مستوى العالم. نحن نتوقع أن يساعد افتتاح هذه المراكز في جدة والرياض في تسهيل إجراءات التسجيل السلسة والفعالة للعدد الكبير من النيجيريين المقيمين في المملكة. ومن خلال الاستفادة من قدراتنا في تنفيذ خدمات التسجيل واسعة النطاق هذه في جميع أنحاء العالم بنجاح بما في ذلك افتتاح مركز حديث في الإمارات العربية المتحدة جنوب إفريقيا والمركز المستقبلي في الهند، ونحن على ثقة بأن ذلك يجسد دعماً استثنائياً لتنفيذ هذه المبادرة."

ومع ما يقرب من عقدين من الخبرة، تحولت في إف إس غلوبال إلى شركة عالمية رائدة في مجال تقديم الحلول لمعالجة طلبات التأشيرة وخدمات المواطنين المرتبطة بالهوية. من خلال الاستفادة من خبرتها الناجحة في مجال التأشيرات، ساعدت في إف إس غلوبال الحكومات المحلية بشكل فعال في مجال حلول الحوكمة الإلكترونية، ما ساعدهم على استيعاب حلول الجيل التالي في خدمات فعالة تقدم للجمهور في مجال خدمات الهوية والمواطنين.

تتيح الحلول التي طورتها شركة في إف إس غلوبال في مجال خدمات الهوية والمواطنة للحكومات التركيز الكامل على المهام الحاسمة المتمثلة في صنع القرار والتقييم، وذلك من خلال تبسيط العمليات، والرقمنة، وزيادة كفاءة التكلفة، وتعزيز خدمة العملاء التي تشمل قدرات التسجيل البيومترية. بعد تجهيز أكثر من 84 مليون تسجيل بيولوجي منذ عام 2007، تقدم في إف إس غلوبال خدماتها حالياً لـ38 عميل حكومي في 138 دولة من خلال حلولها البيومترية التي يبلغ عددها 63، يتم تقديم الخدمات للعملاء من الحكومات للحصول على تأشيرة بالاستعانة بمصادر خارجية في 147 دولة. قامت في إف إس غلوبال بدراسة أكثر من 205 ملايين طلب للحصول على تأشيرة منذ إنشائها عام 2001.

Advertisements



المركز الوطني لتسجيل رقم الهوية

العنوان : الطابق الاول في بلازا تسهيل التجاري، شارع سويد بن صخر، منطقة المحمدية 1، جدة، المملكة العربية السعودية

خط المساعدة: 00966920006142 الإيميل: [email protected]

وقت تقديم الطلب: 9:00 ص حتى 4:00 مساء (من الأحد حتى الخميس ما عدا الأعطال الرسمية)



*ستكون في إف إس غلوبال مسؤولة فقط عن قبول الطلبات الخاصة بمهام العملاء. جميع الطلبات المقدمة سيتم تقييمها ومعالجتها بواسطة البعثات المعنية. الجداول الزمنية قابلة للتغيير وفقاً لتقدير السلطات المختصة



التعليق على الصورة: تم افتتاح أول مركز إصدار رقم الهوية الوطنية للجاليات النيجيرية المقيمة في لمملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019 في جدة.,



حول في إف إس غلوبال

تعتبر في إف إس غلوبال أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم، وتتعاون شركة في إف إس جلوبال، في مقرها بدبي، مع شركة سويسرية تابعة لشركة EQT، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأسهم الخاصة مقرها في ستوكهولم، السويد.

وتعتبر في إف إس جلوبال شريك موثوق لـ62 عميل من الحكومات، مع 2997 مركز لتقديم الطلبات، في 143 دولة عبر القارات الخمس وأكثر من 189 مليون عملية حتى 31 ديسمبر 2018.