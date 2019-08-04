رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 669 سجيناً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بالإفراج عن 669 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

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