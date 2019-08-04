" إسعاد" توفر عروضها للمتعاملين عبر تطبيق ذكي وموقع إلكتروني جديد

أطلقت لجنة بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي التطبيق الذكي لبطاقة "إسعاد"، كما دشنت موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة esaad.dubaipolice.gov.ae، وبذلك يتمكن حاملو البطاقة بدءا من الأسبوع القادم من الاطلاع على كافة العروض والخصومات المطروحة في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والسكن والمجمعات التجارية والتجزئة، والسيارات، والسياحة والسفر، والقطاع العام، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته شرطة دبي في مقر القيادة العامة الرئيسي، بحضور الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والسيدة منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وأعضاء اللجنة رؤساء القطاعات، وعدد من ممثلي الشركاء المميزين مع "إسعاد" والسادة الإعلاميين.

ورحب اللواء السلال بالسادة الحضور مشيرا إلى نجاحهم في استقطاب 4627 عرضا في مختلف القطاعات التي تضمها بطاقة إسعاد، لتستفيد بذلك 169 جهة حكومية في إمارة دبي والإمارات الأخرى، بواقع 138 ألفا و55 شخصا، وقد تسلّمت 111 جهة حكومية منهم البطاقات بواقع 99 ألف مستفيد ينتفعون من ميزات البطاقة مع أقاربهم من الدرجة الأولى (الزوج والزوجة والوالدين والأبناء).

وأضاف أن بطاقة الخصومات " إسعاد " هي إحدى المبادرات المهمة للقيادة العامة لشرطة دبي، والتي تم إطلاقها في مارس من العام الماضي، كإحدى الوسائل الإبداعية التي تساهم في تحقيق السعادة للموظفين، وذلك تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قال" إن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات ".

جانب إنساني

وتابع اللواء السلال أن بطاقة إسعاد تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على احتياجاتهم اليومية بداية من المنتجات والسلع الاستهلاكية، مرورا بالمنتجات الصحية والتعليمية والعقارية والسياحية وصولا إلى المنتجات الترفيهية، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفرا ماليا جيدا يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، ويوسع دائرة اهتماماتهم وأنشطتهم وهواياتهم، ويؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى " السعادة " لديهم.

وأكمل " لا شك أن تسهيل حصول الناس على احتياجاتهم يحقق لهم السعادة إلا أن هناك جانب آخر لم تغفله " إسعاد " في برنامجها، وهو الجانب الإنساني، المتعلق بالمشاركات المجتمعية من خلال المبادرات المرتبطة بتقديم المنح الدراسية المجانية للطلاب من ذوي الدخل المحدود، وتلك المرتبطة بتقديم الدعم بمختلف أنواعه للحالات الإنسانية الخاصة، والمساهمة في تقديم المؤن الغذائية أو الهدايا العينية في المناسبات المختلفة ما يدخل البهجة والسرور على حاملي البطاقة وغيرهم".

وأفاد بأن لجنة إسعاد ركزت ايضاً على الحالات الإنسانية الخاصة وحرصت على تبني القضايا الإنسانية، ومن أبرزها مبادرة العلم نور التي ركزت على توفير منح دراسية وبرامج تدريبية مجانية، واستفاد من المنح الدراسية 34 طالبا من أبناء الموظفين داخل الدولة، ما حقق وفرا ماليا يقدر بنحو 4 ملايين و40 ألفا و610 دراهم، كما وفرت اللجنة برامج تدريبية مجانية لـ 1000 متدرب من الموظفين ما حقق وفرا ماليا يصل إلى 450 ألف درهم.

وأضاف اللواء السلال أن لجنة بطاقة إسعاد كرمت خمسة طلاب بمنحهم عضوية بطاقة إسعاد، وذلك نظير تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الدولة، كما قامت اللجنة بزيارة الطفل الذي تعرض للتنمر من قبل زملائه في المدرسة أثناء تواجدهم على متن الحافلة، حيث قدمت اللجنة للطفل هدايا عينية لإدخال البهجة والسرور إلى قلبه، ومنحته عضوية بطاقة إسعاد، وكرمت اللجنة الطفلة مزنه نجيب عبدالرسول الاشكري بإهدائها عضوية بطاقة إسعاد لفوزها بتحدي القراءة على مستوى الإمارات من بين 455 مشاركا.

وأوضح أن اللجنة قدمت 50 سلة غذائية لفئة أصحاب الهمم، و100 سلة غذائية للأسر المحتاجة، ما حقق وفرا ماليا يقدر بـ 25 ألف درهم، ومبادرة إفطار زايد التي نفذتها في شهر رمضان المبارك الماضي بتقديم أطول مائدة إفطار صائم للعمالة بمنطقة جبل علي، وذلك عبر المشاركة في توفير وتقديم 8500 وجبة إفطار، ما حقق وفرا ماليا مقداره 176 ألفا و820 درهما، ومبادرة أخرى يوم الأم التي قدمت اللجنة فيها للعنصر النسائي بالقوة قسائم تسوق تكريما للأمهات في يوم الأم، وذلك لعدد 2600 موظفة بوفر مالي يقدر بـ 675 ألفا و990 درهما.

وذكر أن اللجنة استطاعت تقديم قسائم تأمين مجانية على المركبات لأصحاب الدخل المحدود، وذلك لعدد 30 موظفا كمبادرة إنسانية تراعي ظروفهم المادية، وهو ما حقق وفرا ماليا وصل إلى 30 ألف درهم، كما وفروا رحلات عمرة مجانية لعدد 15 موظفا من كبار السن ما حقق وفرا ماليا يقدر بـ24 ألف درهم.

وأشار اللواء السلال إلى أن القيادة حرصت على اختيار فريق مميز يحمل خبرات متنوعة يكون قادرا على تنفيذ هذه المبادرة، على أن يكون الفريق من منتسبي شرطة دبي ليكونوا الأقرب إلى فهم متطلبات الموظفين وما يحتاجونه لتحقيق السعادة لهم.

4726 عرضا

من جهتها، أكدت منى العامري رئيس لجنة بطاقة إسعاد أن الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة الخصومات " إسعاد "، تتمثل في تمكين حاملي البطاقة من الاطلاع على كافة العروض والخصومات على العلامات المميزة، إضافة إلى استعراض قصص النجاح التي تحققت بفضل المبادرات المجتمعية التي تنفذها " إسعاد " بالتعاون مع شركائها المميزين.

وبيّنت أن هذه الجهود لم تأتي إلا ثمرة لتوجيهات ومتابعة سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بتحقيق السعادة للموظفين، وترسيخ مفهوم السعادة لديهم، إيمانا بأن سعادة الموظف ستنعكس على أدائه الوظيفي وإنتاجيته، وعلى سعادة الجمهور الخارجي أيضا.

وقالت منى العامري إن فريق لجنة بطاقة إسعاد يعمل بجهود كبيرة من خلال خطة شاملة وضعت بشكل دقيق، لنتمكن من الوصول إلى 4726 عرضا في مختلف القطاعات، مؤكدة أن العمل جار على توسيع نطاق العروض وزيادة فاعليتها من خلال زيادة عدد المزودين والمستفيدين، وتقديم خدمة تفوق التوقعات وترضي جميع المستهدفين باستقطاب خصومات على المنتجات والخدمات على مستوى العالم.

وأكدت العامري أن اعتماد ونشر البطاقة من قبل هيئة الموارد البشرية لحكومة دبي، جاء نظير نتائج بطاقة "إسعاد" المثمرة والبنّاءة، مشيرة إلى اعتمادهم خطة استشرافية حتى عام 2025 تهدف إلى تقديم خدمة تفوق التوقعات وترضي جميع المستهدفين باستقطاب خصومات على المنتجات والخدمات على مستوى العالم.

منح تعليمية

وأوضحت منى العامري، أن بطاقة إسعاد لم تكتف بالمزايا والخدمات التي تقدمها لأعضائها حسب طبيعة عملها، بل ساهمت بشكل فعًال في تنفيذ ودعم المبادرات الإنسانية على المستوى العام، بتوفير العديد من المنح التعليمية المجانية للطلبة المحتاجين، كما تكلفت بالعديد من الحالات الصحية لأصحاب الدخل المحدود، وقدمت العديد من السلال الغذائية للأسر المحتاجة في جميع المناسبات العامة، مشيرة إلى ان إسعاد وجدت لإسعاد عملائها، وهذه هي غايتنا.

ونوهت إلى أن شرطة دبي تؤمن بأهمية الشراكة كأداة فاعلة في المجتمع لتنفيذ توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد الناس، لافتة إلى أن اللجنة أقامت شراكات مع عدد من الجهات والمؤسسات التجارية، ما أسهم في تنفيذ مبادرات اجتماعية وإنسانية، مشيرة إلى أن هناك خطط مستقبلية لإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع الشركاء.

بدوره، قال المقدم مسعود الحمادي نائب رئيس لجنة بطاقة إسعاد، إن البطاقة شكّلت نقلة نوعية وأساسية في سعي شرطة دبي لإسعاد موظفيها، لاسيما وأن البطاقة تشمل الموظف وأقاربه من الدرجة الأولى ممثلين بالزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، وأنهم مستمرون في استقطاب أفضل العروض من مختلف الجهات خاصة تلك التي يحرص الموظفون على التعامل معها، والحصول على خصومات جيدة تحقق لهم السعادة والرضا.

وأشار المقدم المسعودي إلى أن لجنة إسعاد نجحت في تحقيق 729 عرضا في قطاع الصحة، و155 عرضا في قطاع التعليم، و117 عرضا في القطاع العام، و154 عرضا في قطاع السكن، و1663 في قطاع المجمعات التجارية والتجزئة، و246 عرضا في قطاع السيارات، و782 في قطاع السياحة والسفر، و781 عرضا في قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية، منوها إلى إمكانية حاملي البطاقة من التواصل مع مركز الاتصال 901 للملاحظات والشكاوى، أو على البريد الالكتروني [email protected]، إلى جانب الاطلاع على كافة العروض والخصومات على الموقع الالكتروني esaad.dubaipolice.gov.ae.

تكريم

وعلى هامش المؤتمر، كرم سعادة اللواء السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، ترافقه السيدة منى العامري والمقدم مسعود الحمادي، ممثلي الشركاء المميزين مع لجنة بطاقة "إسعاد"، ومنهم الجامعة الأمريكية في الإمارات التي قدمت 3 منح كاملة لموظفين شرطة دبي، وجامعة سان جوزيف في دبي والتي قدمت منحتَين، والكلية الإماراتية الكندية الجامعية والكلية الأمريكية في دبي، كل منهما قدمتا منحة كاملة، إلى جانب تكريم الشركاء الذين قدموا عروضا قوية ومميزة من كافة القطاعات، ومنها مستشفى الإمارات التخصصي التي قدمت 40% خصما على كافة التخصصات الطبية.

كادر

عبد الله بن زايد الفلاسي...التطبيق الذكي يعزز تجربة مستخدمي البطاقة

من جانبه، أكد سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص حكومة دبي على اسعاد موظفيها وتوفير كل سبل الراحة لهم، مما سيكون له أبلغ الأثر في مضاعفة العمل، وزيادة الانتاجية، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم عن الخدمة وتحقق لهم السعادة.

وقال إن إطلاق التطبيق الذكي لبطاقة اسعاد، سيعزز من تجربة مستخدمي البطاقة، ويسهل عليهم ويوفر الجهد والوقت من أجل حصولهم على الخدمات المتميزة التي يوفرها التطبيق الذي سيمكن نحو 75 ألف موظف في 41 جهة حكومية في دبي من الاطلاع على الخصومات والعروض المتنوعة التي تشمل مختلف القطاعات، والتي توفرها آلاف الشركات المساهمة في بطاقة اسعاد.

وتقدم سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي بالشكر الجزيل باسم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إلى القيادة العامة لشرطة دبي على جهودها الحثيثة في التحول الرقمي، وحرصها واهتمامها باسعاد موظفيها وموظفي المؤسسات والدوائر الأخرى، من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.