أبو ظبي: نبيل حريبي الكثيري
منحت منظمة IAO الأمريكية الإعتماد الاكاديمي الذهبي الكامل لمركز أفق السلام الدولي للتدريب في مجال التطوير المهني الإداري، العضو في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمشاريع المتوسطة والصغيرة SME وعضو هيئة المعرفة والتنمية البشرية KHDA حكومة دبي كمنشأة تدريبية وإعتماد إتحاد المدربي العرب ATU.
وعبرت الدكتورة تغريد زهدي محمد الرئيس التنفيدي لمركز افق السلام الدولي عن فخرها وسعادتها لحصول المركز على هذا الإعتماد والذي سيكون له الأثر الكبير في رفع كفاءة و جودة البرامج التدريبية المقدمة وتماشيا مع القواعد والأنظمة لضوابط الجودة والمحتوى مما يرفع مستوى المتدربين والدارسين في هذه البرامج.
واضافت الدكتورة تغريد ان هذه الإعتمادات جاءت بفضل الله ثم بالجهود المبذولة من خلال اعضاء مجلس الإدارة و فريق العمل وتطوير التدريب داخليا وخارجيا والمساهمة في العمل التطوعي ونشر ثقافة الخير والمحبة مما اهلنا للحصول على الإعتماد الاكاديمي الدولي من منظمة IAO التي تقع بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية والتي تعد جهة دولية رسمية للإعتراف الأكاديمي والمهني.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة الدولية للاعتماد الأكاديمي IAO تمنح الإعتماد الاكاديمي الذهبي الكامل لمركز افق السلام الدولي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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