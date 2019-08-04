مجلس القيادات التنفيذية يناقش مشاريع وخطط شرطة دبي

عقد مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي اجتماعه الدوري برئاسة سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في شركة أمازون، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطواري، واللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والسيد رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري إن مجلس القيادات التنفيذية يعقد اجتماعه بشكل دورة بهدف مناقشة أبرز المشاريع والخطط والبرامج التي تنفذها الإدارات العامة، ومدى تطبيقها لمؤشر القيادة العليا، لافتاً إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تطوير خدماتها ومشاريعها بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، معرباً عن شكره لشركة أمازون على استضافتهم لاجتماع مجلس القيادات التنفيذية.

وناقش المجتمعون تنفيذ قرارات مجلس القيادات التنفيذية للاجتماع السابق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، ومن ضمنها دورة فحص الطائرات بدون طيار، وتقرير مشاركة إدارة الخيالة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية، ونبذة عن تحدي الأفكار، والمشاريع التحسينية لإدارة الإعلام الأمني، وتوصيات ملتقى حماية الدولي الرابع عشر، ونتائج برامج ترشيد النفقات للعام الماضي، ووسام الشيخ حمدان للمدارس التعليمية الرياضية، ومؤشر السعادة في مراكز الخدمة، إضافة إلى مخرجات مسابقات هاكاثون شرطة دبي.

ومن جانبه، قال رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " تشرفنا بزيارة سعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، لمقر شركة " أمازون"، نحن فخورون باختيار شرطة دبي شركة أمازون لعقد أول جلسة لهم في شركة خاصة، لاسيما مع إتاحة الفرصة لنا للتواصل مع كبار المسؤولين في شرطة دبي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الأعمال.. ولا يسعنا التعبير عن مدى امتناننا للدعم المتواصل الذي نلقاه من قيادات إمارة دبي، ما كان له دور محوري في نجاح مسيرة " سوق.كوم" في المنطقة وإطلاق أمازون في الإمارات".

وسلط رونالدو مشحور خلال الجلسة مع وفد شرطة دبي الضوء على مواضيع متنوعة، شملت ريادة الأعمال والابتكار في قطاع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى أهمية مرونة بيئة الأعمال ودورها في نجاح الشركات، وضرورة مثابرة الشركات الناشئة على مواكبة أحدث التوجهات التي تؤثر على نموها.

وفي ختام الاجتماع، أهدى سعادة القائد العام لشرطة دبي درعا تذكارية إلى السيد رونالدو مشحور، تقديرا للتعاون بين الجانبين.