"مجموعة المسعود" تطلق مركز "أوتوسنترال" لخدمات صيانة شاملة لجميع السيارات

أعلنت مجموعة المسعود، إحدى أهم الشركات الرائدة في قطاع السيارات ومختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، رسمياً عن إطلاق "أوتوسنترال"، مركز متكامل لخدمة وجميع السيارات متعددة العلامات التجارية، وذلك بهدف تقديم خدمات صيانة عالية الجودة بأسعار تنافسية وفقاً لأفضل المعايير المتبعة.

ويدير "أوتوسنترال" موظفون مدربون ومتمرسون بشكل ممتاز لخدمات الإصلاحات الميكانيكية الدورية، وإصلاحات طلاء هياكل السيارات في الوقت الذي توفر أدنوك خدمة تسجيل جميع المركبات. ويقع فرعا "أوتوسنترال" في شارع المطار ومنطقة المصفح ويقدّما تجربة شاملة في عدد من المرافق بما فيها صالة انتظار مجهزة للعملاء، حيث يمكنهم الاطلاع على خطوات صيانة سياراتهم بسهولة من خلال شاشات التلفزيون المتوفرة في المركز.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في مجموعة المسعود: "يأتي إطلاق مركز "أوتوسنترال" الجديد والتابع لمجموعة المسعود في إطار سعينا إلى توسيع نطاق خبرات وتقديم المزيد من الخدمات لأكبر عدد من المتعاملين وصيانة جميع طرازات السيارات في دولة الإمارات. أنّ توسعنا في مجال خدمات ما بعد البيع وتقديم حلول صيانة شاملة للسيارات، جاء في ظل الطلب المتنامي على خدمات عالمية رفيعة المستوى والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء".

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وأضاف تانسل: "تكمن أهمية افتتاح المركز جديد في تعزيز تواجد المجموعة في إمارة أبوظبي قبل التوسع في باقي الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي سياق خبرتنا العالمية في قطاع السيارات التي تستمر لعقود، يمكننا أن نقييّم خدماتنا بأنها مقدّمة بأعلى معايير الجودة وذلك في إطار معرفتنا المكتسبة في مجال خدمات ما بعد البيع ومراقبة الجودة".

ويقدّم مركز "أوتوسنترال" مجموعة واسعة من الخدمات بما فيها الخدمة السريعة التي تشمل أعمال الصيانة الدورية وخدمة تركيب الإطارات؛ تبديل البطاريات؛ التصليح الميكانيكي للفرامل والفواصل وإصلاح المحركات وكهرباء السيارات وإصلاح التبريد الهوائي وفحص وتشخيص الأعطال، هذا وإلى جانب خدمة إصلاح طلاء السيارات؛ الخدمات الاضافية مثل التصليح، الحماية ضد الصدأ وتركيب العازل الحراري (المخفي) وحماية الطلاء بالسيراميك والإضافات الكيميائية.

والجدير بالذكر، سيتم إطلاق تطبيق هاتفي لتلبية احتياجات العملاء، وتوفير حل سهل وسريع لإدارة جميع احتياجات السيارة، بما في ذلك حجز موعد الخدمة وإشعارات تتبع الخدمة وطلب خدمات المساعدة على الطريق.