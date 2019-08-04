"هيلث بوينت" يعلن تعزيز تكاملية خدماته الخاصة بعلاج وجراحة السمنة لتوفير رعاية صحية شاملة للمرضى

يقدم مركز التميز، الحاصل على اعتماد مؤسسة المراجعة الجراحية الدولية، الدعم الطبي والغذائي والنفسي للمرضى الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد خلال رحلتهم نحو إنقاص الوزن

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 04 أغسطس 2019: إدراكاً لأهمية الرعاية الصحية متعددة التخصصات في توفير نتائج مستدامة وطويلة الأمد للمرضى، أعلن "هيلث بوينت"، أحد مرافق شبكة "مبادلة" للرعاية الصحية المتكاملة عالمية المستوى، عن تجميع وتوحيد خدماته الجراحية والطبية والنفسية والغذائية الخاصة بإنقاص الوزن في مركز التميز لعلاج وجراحة السمنة الواقع في حرم مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ويهدف المستشفى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون بين الأطباء والأخصائيين لتقديم خدمات رعاية متكاملة لمرضى السمنة والوزن الزائد في رحلتهم نحو إنقاص الوزن من خلال جعل هذه الخدمات متاحة في مركز واحد وشامل لجميع خدمات إنقاص الوزن.

أوضح الدكتور محمد الحداد، استشاري جراحة السمنة ورئيس مركز علاج وجراحة السمنة في "هيلث بوينت" أن اتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات لإنقاص الوزن الزائد هو الحل الأمثل والأكثر استدامة بالنسبة للمرضى على المدى الطويل، حيث أنه ليس من الحكمة أن نُخضع المريض مباشرة لجراحة لعلاج السمنة دون الحصول على صورة أكبر لحالته وإجراء دراسة شاملة لمجموعة العوامل الوراثية والصحية والنفسية التي أدت إلى اكتسابه الوزن الزائد.

وقال الدكتور الحداد: "على سبيل المثال لن يكون بمقدور المريض الذي يخضع لعملية جراحية لإنقاص الوزن استهلاك كميات كبيرة من الطعام؛ لذلك من المهم الاستعانة بأخصائيي التغذية للتأكد من أن هذه الوجبات منخفضة السعرات الحرارية تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم".

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وأشار الدكتور الحداد إلى أن الوزن الزائد ليس هو المشكلة الوحيدة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند معالجة مريض السمنة، بل إن هناك أمراض أخرى مصاحبة للسمنة يجب مراقبتها ومتابعتها بشكل مستمر مثل داء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وانقطاع التنفس أثناء النوم، والربو، والتهاب المفاصل، والارتجاع المعدي المريئي، بالإضافة لأمراض أخرى.

وتابع قائلاً: "سيعمل طاقمنا الطبي من جراحيين وأطباء ومتخصصين على تسخير خبراتهم المتخصصة والشاملة في علاج السمنة إضافة إلى التعاون والتشاور فيما بينهم لضمان توفير خدمات رعاية صحية متكاملة للمريض. ليس هذا فحسب، حيث يتمتع الطاقم المساعد للمتخصصين أيضاً بخبرة كبيرة ومتخصصة للتعامل مع مرضى السمنة والوزن الزائد".

يُعد مركز"هيلث بوينت" لعلاج وجراحة السمنة الوحيد من نوعه في أبوظبي المعتمد كمركز للتميز من قبل مؤسسة المراجعة الجراحية الدولية التي تعتمد المنشآت الصحية استناداً إلى تقييم معايير سلامة وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

واختتم الدكتور الحداد: "نحن فخورون بكوننا مركز علاج وجراحة السمنة الوحيد في أبوظبي الحاصل على اعتماد كمركز للتميز، ولكننا نطمح لتوفير المزيد من الخدمات المتميزة وتحقيق أعلى مستويات رضا جميع المرضى وتأتي خطوتنا الأخيرة بتعزيز تكاملية خدماتنا بما يتماشى مع هذه الأهداف. ومن المهم للغاية أن يدرك مريض السمنة بأن عملية إنقاص الوزن لا تتم بشكل منفصل وإنما هي رحلة مستمرة تتطلب الصبر والعزيمة. وهدفنا هو تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية متعددة التخصصات لمرضانا ومراقبتهم في كل مرحلة من مراحل تلك الرحلة".