شركة نيرفانا للسفر والسياحة تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت شركة نيرفانا للسفر والسياحة , حملة للتبرع بالدم لكافة موظفيها بمقر الشركة الرئيسي بمنطقة كاسر الأمواج في ابوظبي صباح اليوم .

وقال السيد عمر العلي الرئيس التنفيذي للمشاريع والإتصالات بالشركة , ان هذه الحملة تجئ في إطار جهود " نيرفانا للسفر والسياحة " لتعزيز مساهمتها الإيجابية تجاه المجتمع وتأهيل الموظفين على ثقافة المنح والعطاء في المجتمع .

وأضاف قائلاً " بكل تأكيد سوف نواصل القيام بمثل هذه الحملات في المستقبل مما وبالشكل الذي يليق بجهود الشركة المستمرة لتشجيع الخدمة المجتمعية ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز جوانب الخير والأعمال التطوعية .

كما اعرب العديد من موظفي الشركة عن سعادتهم بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات الإنسانية التي تجسد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، والمشاركة الفاعلة في حملة للتبرع بالدم والتي تم تنظيمها بالتعاون مع بنك الدم التابع لهيئة الصحة في أبوظبي , إنتهى

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