بالصور.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بالهناجر



تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، افتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" منذ قليل بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

يقام المعرض بالتعاون بين قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويأتى ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى،ويستمر المعرض حتى ٦ أغسطس .

يضم المعرض مجموعة من الأعمال للفنانين المشاركين فى الدورات العشر السابقة لملتقي الأقصر الدولى للتصوير، ويحتوى على٣٣ لوحة ل٣١ فنانا من ١٦ دولة أفريقية منها "جنوب أفريقيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، المغرب، أثيوبيا، مالي، ليبيا، كينيا، السودان، مصر" .