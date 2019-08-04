كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن جامعة الإمارات تكشف عن مشروع روبوت مطبوع ثلاثي الأبعاد

يمكن أن تحل الروبوتات المطبوعة ثلاثية الأبعاد في وقت قريب محل البشر في العمليات الخطرة، وذلك بفضل الأبحاث الجديدة التي طورها باحثون في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الإمارات.

وقام بتأسيس المشروع الدكتور فادي نجار، الباحث الرئيسي في مختبر الذكاء الاصطناعى ومختبر الروبوتات وأستاذ مساعد في كلية تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة Etimad R&D ومقرها أبو ظبي.

وكان هدفه هو بناء روبوت يعمل بكامل طاقته ليحل محل البشر في العمليات الخطرة ، مثل فتح حقيبة خطرة أو مشبوهة.

وقال نجار: “يمكنك إرسال الروبوت والتحكم فيه. يجري عادة استبدال البشر في المواقف الخطرة كالتخلص من القنابل، ولكن حاولنا جعل العملية أكثر فاعلية من حيث التكلفة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لخفض سعر الروبوت.”

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وقال نجار إنه تم بناء كل جزء من الروبوت من نقطة الصفر، بتكلفة أقل من 25000 دولار مقارنة مع الروبوتات التقليدية التي تكلف حوالي 200000 دولار.

وبدلاً من استخدام جهاز التحكم عن بُعد، يمكن التحكم في الروبوت من خلال جسم المشغل نفسه من خلال ارتداء أجهزة استشعار الحركة التي تلتقط حركاته وتحاكيها على الروبوت الذي يتم تشغيله.

واستغرق الروبوت ستة أشهر للبناء. ويجري العمل حاليًا العمل على تحسين الجهاز عن طريق إضافة حساسات النسيج في الروبوت لضمان شعور المشغل بأي حرارة أو أشياء صلبة وناعمة.

وقال نجار: “ما زلنا نعمل على ذلك وفكرة نقل حركة الإنسان إلى الآلة ما زالت قيد البحث”، مضيفًا: “إن التحدي يكمن في ملائمة الحركات البشرية البشرية لأن البشر يتمتعون بمزيد من الحرية والمرونة، لذلك نعمل على إيجاد أفضل معادلة تنقل الحركة البشرية إلى الروبوت. ”

ويتوقع أن يكتمل المشروع في غضون ستة أشهر، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.