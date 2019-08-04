كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا ازداد الإقبال على الصيغة الرقمية لامتحانات الآيليتس في الإمارات؟

قال مسؤول من المجلس الثقافي البريطاني في الإمارات إنه من بين جميع البلدان التي يقام فيها نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS)، تمتلك الإمارات أكبر نسبة من المتقدمين للاختبارات الذين يختارون التنسيق الرقمي الجديد.

وانفتاح سكان الإمارات على اعتناق التغيير هو السبب الرئيسي وراء تحول الدولة إلى “المتبني السريع” لاختبار IELTS الذي يتم توصيله بالكمبيوتر، بحسب خليج تايمز.

وقال ديب أديكاري مدير الاختبارات في مجموعة الخليج الجنوبية بالمجلس الثقافي البريطاني “الإمارات لديها الآن أعلى معدل تحويل في العالم – أكبر من الصين أو الهند أو أي دولة أخرى”.

وأضاف “دبي لديها واحدة من أعلى المعدلات، حيث اختار 24 في المائة من المتقدمين التنسيق الجديد.”

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IELTS هو أحد اختبارات اللغة الإنجليزية الرئيسية في العالم، وهو مصمم لتقييم القدرة اللغوية للمرشحين الذين يحتاجون إلى الدراسة أو العمل حيث تكون اللغة الإنجليزية هي لغة الاتصال.

ويساعد هذا الاختبار الشاب على إثبات قدرته في اللغة الإنجليزية وفتح تطلعاته المستقبلية إذا كان الأمر يتعلق بالدراسة أو الهجرة إلى بلد آخر.

وأوضج أديكاري “اعتدنا أن نوفر أربعة اختبارات ورقية شهريا. ومع النظام الأساسي الذي يتم تقديمه بواسطة الكمبيوتر، يوجد الآن المزيد من التواريخ والخيارات والأماكن للاختيار من بينها. ويمكن للمرشحين الآن إجراء الاختبار سبعة أيام في الأسبوع في أماكن مختلفة. ”

يمكن التعرف على المزيد من التفاصيل ومواعيد الامتحانات من هنا: https://www.britishcouncil.ae/en/exam/ielts/dates-locations