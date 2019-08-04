حفل "هاري بوتر" في دبي أوبرا

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استمتع بعرض "هاري بوتر أند ذا بريزونر أوف أزكابان" كما لم تشاهده من قبل. شاهد الفيلم على شاشة ضخمة ذات جودة عالية، حيث ستقوم أوركسترا الدولة الأرمنية بتقديم الموسيقى التصويرية لفيلم المنتج جون وليامز المرشّح لجوائز أوسكار على المسرح. تتضمن الأغاني المقدّمة "ويندو تو باست"، وسيتيح العزف الحي للجمهور دخول عالم هاري بوتر وأصدقائه.
تُعدّ دبي أوبرا وجهة متطورة تقدّم للجمهور تجربة صوتية مميزة. استمتع بفيلم الأطفال الكلاسيكي مع العائلة و الأصدقاء وبعزف الأوركسترا في دبي أوبرا خلال شهر سبتمبر.
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