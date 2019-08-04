اتفاقية بين «الهلال» و«أريماك» للتعاون في المجال الإنساني

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «أريماك» اتفاقية تعاون في المجال الإنساني والتسويقي، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة في تسويق منتجات مشروع الغدير التابع للهيئة، والإعلان عن المشغولات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة.

وقع الاتفاقية بمقر الهيئة، من جانب الهلال الأحمر، حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في الهلال الأحمر، فيما وقعها من «أريماك» محمد مبارك سالم الشكيلي المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على وضع الآليات التي تسهم في تحقيق أهدافهما، المتمثلة في دعم الأسر المنتجة والمتعففة التي ترعاها هيئة الهلال الأحمر وتسويق منتجاتها عبر الموقع الإلكتروني الذي ستنشئه الشركة خصيصاً لهذا الغرض الإنساني والتنموي.

وتتيح الاتفاقية العمل على نشر أهداف الطرفين وتشجيع المجتمع المحلي على دعم برامج الأسر المنتجة، وتنسيق جهود الجانبين لخدمة المجتمع وتعزيز استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية، إلى جانب المشاركة في برامج التثقيف المجتمعي والإنساني وفي الفعاليات والمعارض التي يتم تنظيمها بالتنسيق بين الجانبين، إلى جانب المشاركة المشتركة في برامج التثقيف المجتمعي والإنساني وفي الفعاليات والمعارض المحلية والدولية.

وأكد حمود الجنيبي أن توافق الرؤى والأهداف حدى بالهيئة وشركة أريماك لتعزيز شراكتهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية، وتأطير التعاون، لتحقيق المزيد من التنسيق في مجال المسؤولية المجتمعية التي تأتي في مقدمة اهتمام الجانبين.

من جانبه، قال محمد مبارك الشكيلي: إن الاتفاقية تنسجم مع أهداف أريماك الرامية إلى دعم الجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، وتسليط الضوء على مبادراتها التي تستهدف الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة داخل الدولة.