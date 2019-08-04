عبدالله بن زايد: حريصون على تعزيز العلاقات مع البرازيل

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدواردو بولسونارو النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، ومن بينها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والبرلمانية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

وتمت مناقشة دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتسامح والتنمية البشرية في المجالات المختلفة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي، مؤكداً أن علاقات دولة الإمارات والبرازيل وطيدة وتحرص دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات لما فيه النفع للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد إدواردو بولسونارو بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الزيارات رفيعة المستوى والاستمرار في التشاور والتنسيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية المهمة.

كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

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