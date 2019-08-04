أمل القبيسي تبحث تعزيز التعاون مع «النواب البرازيلي»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، لدى استقبالها في مقر المجلس في أبوظبي الخميس الماضي، معالي إدواردو بولسونارو، رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي والنائب الاتحادي بالمجلس، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين.حضر اللقاء أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وكل من: حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وفرناندو لويسليمو سايقريجا، السفير البرازيلي لدى الدولة.

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خلال جلسة مباحثات مع النائب البرازيلي، أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلماني وتعزيز الروابط بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب البرازيلي، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات وتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف والجهود.

وأشادت معاليها بعمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد نمواً مطرداً على مختلف الصعد الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية والثقافية، مقدمة التهنئة لمعالي إدواردو بولسونارو بمناسبة انتخاب والده جايير بولسونارو رئيساً جديداً لجمهورية البرازيل.

من جانبه، عبر معالي إدواردو بولسونارو عن شكره لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال التي لقيها خلال زيارته للدولة، مشيداً بنموذج تمكين المرأة في دولة الإمارات الذي نجحت القيادة الرشيدة في ترسيخه، وتعزيز دور المرأة في المجتمع وجعلها شريكاً قوياً للرجل في المجالات كافة، وهو نموذج فريد في هذا الصدد.

وأكد بولسونارو اهتمام جمهورية البرازيل ورغبتها في تطوير وتوطيد العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.